Türkiye
Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220222/istanbulda-musilaj-yeniden-goruldu-1054106469.html
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen müsilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T10:15+0300
2022-02-22T10:24+0300
türkiye
müsilaj
istanbul
maltepe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054106394_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_1457e8431def5d127910804e925204d5.jpg
Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizi'ni kaplayan Müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı'ndan sonra İstanbul-Maltepe açıklarında yeniden ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Maltepe'de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı. Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıktı. Marmara Denizinin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.
türkiye
istanbul
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054106394_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_50e51bed6fb8b8ed29921597368c9755.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
müsilaj, istanbul, maltepe

İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü

10:15 22.02.2022 (güncellendi: 10:24 22.02.2022)
© İHA / Müsilaj
Müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© İHA /
Abone olGoogle news
Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen müsilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.
Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizi'ni kaplayan Müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı'ndan sonra İstanbul-Maltepe açıklarında yeniden ortaya çıktı.
Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Maltepe'de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.
Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıktı. Marmara Denizinin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала