https://tr.sputniknews.com/20220222/istanbulda-musilaj-yeniden-goruldu-1054106469.html

İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü

İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü

Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen müsilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T10:15+0300

2022-02-22T10:15+0300

2022-02-22T10:24+0300

türkiye

müsilaj

istanbul

maltepe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054106394_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_1457e8431def5d127910804e925204d5.jpg

Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizi'ni kaplayan Müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı'ndan sonra İstanbul-Maltepe açıklarında yeniden ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Maltepe'de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı. Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıktı. Marmara Denizinin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.

türkiye

istanbul

maltepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

müsilaj, istanbul, maltepe