https://tr.sputniknews.com/20220222/istanbulda-musilaj-yeniden-goruldu-1054106469.html
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen müsilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T10:15+0300
2022-02-22T10:15+0300
2022-02-22T10:24+0300
türkiye
müsilaj
istanbul
maltepe
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Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizi'ni kaplayan Müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı'ndan sonra İstanbul-Maltepe açıklarında yeniden ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Maltepe'de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı. Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıktı. Marmara Denizinin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.
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müsilaj, istanbul, maltepe
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
10:15 22.02.2022 (güncellendi: 10:24 22.02.2022) Abone ol
Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen müsilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.
Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizi'ni kaplayan Müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı'ndan sonra İstanbul-Maltepe açıklarında yeniden ortaya çıktı.
Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Maltepe'de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.
Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıktı. Marmara Denizinin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.