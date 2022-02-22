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Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı
Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı
Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T18:00+0300
2022-02-22T18:00+0300
türkiye
kayseri
kaçakçı
buzdolabı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ö.K.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan polis, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.K. ve K.D. yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda; buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 1 milyon lira değerinde 688 sikke ile 1 suikast silahı ele geçirildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El koyulan tarihi eserler ise yapılan çalışmaların ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
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kayseri, kaçakçı, buzdolabı

Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı

18:00 22.02.2022
© DHAKaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı
Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© DHA
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Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ö.K.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan polis, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.K. ve K.D. yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda; buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 1 milyon lira değerinde 688 sikke ile 1 suikast silahı ele geçirildi.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El koyulan tarihi eserler ise yapılan çalışmaların ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
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