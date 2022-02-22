https://tr.sputniknews.com/20220222/kiziymis-gibi-mesajlasti-anne-14-yasindaki-kizini-taciz-eden-kisiyi-yakaladi-1054104234.html
Kızıymış gibi mesajlaştı: Anne, 14 yaşındaki kızını taciz eden kişiyi yakaladı
Kızıymış gibi mesajlaştı: Anne, 14 yaşındaki kızını taciz eden kişiyi yakaladı
Anne Sevilay B., 14 yaşındaki kızını taciz eden kişiyi yakalamak için dedektif gibi iz sürdü. Tacizciyle kızıymış gibi konuşup markete 50 lira bırakmasını... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T08:33+0300
2022-02-22T08:33+0300
2022-02-22T08:33+0300
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İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Sevilay B., 14 yaşındaki kızını instagram üzerinden mesajlar göndererek taciz eden kişiyi yakalamak için plan yaptı. Tacizciyle kızıymış gibi konuşan Sevilay B. kimliği belirsiz tacizciden yakınlardaki markete 50 lira para bırakmasını istedi.Tacizci, parayı bıraktığı sırada market kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen Sevilay B. tacizcinin evli, iki çocuk babası komşuları Ali Dana (32) olduğunu gördü. Sabah'ın haberine göre, Sevilay B. görüntülerle birlikte polise başvurarak tacizcinin yakalanmasını istedi. Sevilay B. ile 14 yaşındaki kızı hakkında savcılık tarafından koruma kararı çıkartıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan tacizci her yerde aranıyor.'Engelledikçe yeni sahte hesaplar açıp kızımı taciz etmeyi sürdürdü'Sevilay B., "Ne yaptıysak tacizciye engel olamadık. Engelledikçe yeni sahte hesaplar açıp kızımı taciz etmeyi sürdürdü. Ayrıca bu şüpheli her gün kızımı gördüğünü söyledi. Bu beni daha çok tedirgin etti. Bu yüzden engellemek yerine bu kişiyi nasıl yakalayabilirim derdine düştüm. Böyle bir plan hazırladım. Kızımmış gibi bu sapık ile konuştum. Markete para bırakınca kimliği deşifre oldu. Kamera kayıtlarında sapığın görüntüsü ve ses kaydı da var. Instagram'da da ses kaydı var. Tüm bu delilleri emniyete teslim ettim. Şu an bu kişi hala yakalanamadı. Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Kızımı sokağa bile çıkartamıyorum. Kızımı rahatsız eden sapığın evli iki çocuk babası karşı komşumuz çıkması beni çok şaşırttı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.
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izmir, taciz, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz, anne
Kızıymış gibi mesajlaştı: Anne, 14 yaşındaki kızını taciz eden kişiyi yakaladı
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Anne Sevilay B., 14 yaşındaki kızını taciz eden kişiyi yakalamak için dedektif gibi iz sürdü. Tacizciyle kızıymış gibi konuşup markete 50 lira bırakmasını isteyen anne, kamera görüntülerini izleyince o kişinin, evli ve iki çocuk babası komşuları olduğunu gördü.
İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Sevilay B., 14 yaşındaki kızını instagram üzerinden mesajlar göndererek taciz eden kişiyi yakalamak için plan yaptı. Tacizciyle kızıymış gibi konuşan Sevilay B. kimliği belirsiz tacizciden yakınlardaki markete 50 lira para bırakmasını istedi.
Tacizci, parayı bıraktığı sırada market kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen Sevilay B. tacizcinin evli, iki çocuk babası komşuları Ali Dana (32) olduğunu gördü.
Sabah'ın haberine göre
, Sevilay B. görüntülerle birlikte polise başvurarak tacizcinin yakalanmasını istedi. Sevilay B. ile 14 yaşındaki kızı hakkında savcılık tarafından koruma kararı çıkartıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan tacizci her yerde aranıyor.
'Engelledikçe yeni sahte hesaplar açıp kızımı taciz etmeyi sürdürdü'
Sevilay B., "Ne yaptıysak tacizciye engel olamadık. Engelledikçe yeni sahte hesaplar açıp kızımı taciz etmeyi sürdürdü. Ayrıca bu şüpheli her gün kızımı gördüğünü söyledi. Bu beni daha çok tedirgin etti. Bu yüzden engellemek yerine bu kişiyi nasıl yakalayabilirim derdine düştüm. Böyle bir plan hazırladım. Kızımmış gibi bu sapık ile konuştum. Markete para bırakınca kimliği deşifre oldu. Kamera kayıtlarında sapığın görüntüsü ve ses kaydı da var. Instagram'da da ses kaydı var. Tüm bu delilleri emniyete teslim ettim. Şu an bu kişi hala yakalanamadı. Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Kızımı sokağa bile çıkartamıyorum. Kızımı rahatsız eden sapığın evli iki çocuk babası karşı komşumuz çıkması beni çok şaşırttı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.