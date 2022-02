https://tr.sputniknews.com/20220222/lavrov-zelenskiy-kendisinden-her-sey-beklenebilecek-dengesiz-biri-1054124332.html

Lavrov: Zelenskiy, kendisinden her şey beklenebilecek, dengesiz biri

Lavrov: Zelenskiy, kendisinden her şey beklenebilecek, dengesiz biri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 'kendisinden her şey beklenebilecek, dengesiz biri' olarak niteledi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T16:01+0300

2022-02-22T16:01+0300

2022-02-22T16:43+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

vladimir zelenskiy

rusya

ukrayna

donbass

kırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052735462_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_60b7fe5bd2eda339dc3621d65a60e483.jpg

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Lavrov, Zelenskiy'in yaptığı son açıklamalardan sonra 'Kiev rejiminin ilişkileri kızıştırma yoluna gitmeye hazır olup olmadığı' hakkında "Ondan her şey beklenebilir. Bu, doğrudan ABD'li küratörlerine bağımlı, dengesiz, kendi ayakları üzerinde duramayan bir kişi" ifadelerini kullandı.Lavrov ayrıca, 'Rusya'nın Ukrayna'nın nükleer silah edinmeye çalışacağını belirterek herkesi korkuttuğunu ve Ukrayna'nın bunu istemediğini' söyleyen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in açıklamalarını da yorumladı. Açıklamaları 'hayretle okuduğunu' kaydeden Lavrov şunları söyledi:"Bu sözlerden, Ukrayna isterse nükleer silah elde etmesinin mümkün olacağı ortaya çıkıyor. Batılı meslektaşlarımız, tüm retorik 'çıkışlarını' yalnızca bu çatışmayı tırmandırmak üzerine inşa ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Rus halkına yaptığı seslenişinde söylediği gibi, (Batılılar) kendi yarattıkları gerilimi yatıştırmanın yollarını aramaya çalışmıyor, Rusya'nın dengesini bozmak ve gelişimini dizginlemek için ise her şeyi yapıyor. Bu üzücü.""Hiç kimse, Ukrayna rejiminin 2014'teki devlet darbesinden sonra Ukrayna topraklarında yaşayan tüm halkı temsil ettiğini iddia edemez" vurgusu yapan Lavrov, Ukrayna'nın birçok bölgesinin bu tür anayasa karşı adımlara maruz kaldığını ve bu durumun Ukrayna tarihinde trajik sayfalar açtığını belirtti.Lavrov, Kırım'da, Ukrayna'nın doğusunda yaşananların 'Ukrayna hükümetinin, Ukrayna rejiminin o dönemde milyonlarca Ukrayna sakini tarafından ne derece reddedildiğini gösterdiğinin' altını çizdi.Batı'nın yaptırım tehditlerini de değerlendiren Lavrov, "Avrupalı, ABD'li, İngiliz meslektaşlarımız, Rusya'yı 'cezalandırma' konusundaki tüm imkanlarını tüketene kadar durmayacak ve sakinleşmeyecekler. Halihazırda her türlü yaptırımla, 'cehennem (yaptırımları)' ya da şimdi dedikleri gibi 'tüm yaptırımların anası' ile tehdit ediyor. Biz buna alışığız, Devlet Başkanı Vladimir Putin şimdiden tutumumuzu belirledi. Her halükarda, bir gerekçe olsun ya da olmasın yaptırım uygulanacağını biliyoruz" diye konuştu.Minsk anlaşmalarının Kiev'in kendi yükümlülüklerini sabote etmesi ve Batı'nın Kiev rejiminin bu tutumuna destek çıkması nedeniyle uzun süredir 'mefta' olduğunu ve bu anlaşmaların Rusya tarafından 'gömülmediğinin' herkes tarafından anlaşıldığını belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm sorunların barışçıl yollarla çözülmesini savunmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda, Kiev rejiminin militan söyleminden, Kiev'e silah pompalamaya yönelik eylemlerden ve Kiev rejiminin Donetsk ve Lugansk sınırında başlattığı devam eden çatışmalardan endişe duymamamız imkansız. Ancak Rusya ile bu yeni devletler arasında güvenliklerini sağlamayı garanti ettiğimiz bir dostluk, işbirliği ve yardımlaşma anlaşmaları imzalandı. Sanırım herkes bunu anlıyor."

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, donbass, kırım