https://tr.sputniknews.com/20220222/migros-iscileri-icin-arabuluculuk-yapan-haluk-levent-sirada-yemeksepeti-var-1054103872.html

Migros işçileri için arabuluculuk yapan Haluk Levent: Sırada Yemeksepeti var

Migros işçileri için arabuluculuk yapan Haluk Levent: Sırada Yemeksepeti var

Market zinciri Migros’taki ücret zamlarına karşı yapılan eylemlerde arabuluculuk yapan ve işçilerin taleplerinin karşılanmasını sağlayan sanatçı Haluk Levent... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T07:53+0300

2022-02-22T07:53+0300

2022-02-22T07:53+0300

türkiye

haluk levent

migros

yemeksepeti

protesto

grev

işçi

zam

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Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan işçilerin 3 Şubat'tan beri devam eden grev, Haluk Levent'in arabuluculuğu sayesinde anlaşmayla bitmişti.Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Haluk Levent ile yaptığı görüşmeyi yazdı. Haluk Levent, süreçle ilgili şunları söyledi: "Geçen yıl da Migros işçileri için arabulucu olmuştum, o da çözüme kavuşmuştu. Ben yıllardır Migros işçisiyle birlikteyim. Önceki grevlerde yağmur altında şarkılar söyledim. "Bir şarkıcı çözdü"ye indirgenmesini tuhaf buluyorum. Sendika ve işçilerin kararlı duruşu olmasa çözülmezdi".'Arabulucu olmamı ister misiniz?' dedim'"Ortalık gergindi. Gerginlik çözümsüzlüğe gidiyordu. İki tarafa da "Arabulucu olmamı ister misiniz?" dedim. "Lütfen" dediler. Hem Migros'a gittim hem işçilere... Dokuz gün görüşmelerle ve telefon trafiğiyle geçti. Dün (Önceki gün) "Ahbap'ta buluşalım" dedim. Sekiz buçuk saat aralıksız tartışmadan sonra sorunu çözdük."Levent, "(Görüşmeler) Hiç kopma aşamasına geldi mi?" sorusuna, "Üç kez. Bizde Gül abla var. "Abla hemen kahve yolla, lokum getir, burası darmadağın oluyor" dedim" diye yanıt verdi. 'Greve gittiğim için reklam kaybettiğim oldu'"Sınıf bilinci olan bir sanatçının bu işi çözmek için uğraşması kadar doğal bir şey yok" diyen Levent, şöyle devam etti: "Bazı iş yerlerinde greve gittiğim için reklam kaybettiğim oldu. Bu bir risktir. Riske giren sanatçı bunları yitirecek bazen. Son beş yılda 80'e yakın greve gittim. İnsanlara şarkılar söyledim. Emek bilinciyle yaklaşıyorum."Levent, Yemeksepeti eylemlerinde de arabuluculuk yapabileceğini belirterek, "Sırada Yemeksepeti var. Ona başlamayı düşünüyorum. Her an Yemeksepeti'ni gitarla basabilirim. "Haluk abiniz geldi ulan, ne oluyor, şu işi çözelim" demeyi düşünüyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220220/haluk-levent-migros-iscileri-icin-arabulucu-oldum-tum-sorunlar-cozuldu-1054058375.html

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haluk levent, migros, yemeksepeti, protesto, grev, işçi, zam