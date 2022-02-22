Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220222/nikah-dairelerinde-22022022-yogunlugu-1054121978.html
Nikah dairelerinde '22.02.2022' yoğunluğu
Nikah dairelerinde '22.02.2022' yoğunluğu
İstanbul'da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen bir çok çift aylar öncesinden randevu alarak, bugün nikah dairelerine akın etti. Avcılar'da da '22.02.2022'... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T15:04+0300
2022-02-22T15:10+0300
nikah
türkiye
istanbul
tarih
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054121744_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_cd7d0021570e716e3b773767fa9a37e7.jpg
Nikah daireleri aylar öncesinden '22.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle dolup taştı. İstanbul'da akılda kalıcı ve özel bir tarihte evlenmek isteyenlerin tercihleri 22 Şubat olurken, Avcılar'da da 22.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösterildi.Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda Nikah Memuru Yeter Soylu, çiftlerin bu yıl '02.02.2022', 14 Şubat Sevgililer Günü ve '22.02.2022' tarihlerini özellikle seçtiklerini belirtti.Soylu, bugün 6 saat içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu toplam 15 çiftin nikah randevusu olduğunu söyledi. Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Soylu, "Çiftlerimize mutluluk diliyoruz" dedi.Evlenmek için 22.02.2022 tarihini seçen Merve Şan ile Muhammet Tosun çifti, bu tarihi uzun süre önce özellikle belirlediklerini söyledi.Suriyeli Rama Ali Elkıreyt ile Hüseyin Alali Alkret çifti ise, 22.02.2022 tarihinin kendileri için çok güzel bir tesadüf olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220202/02022022-tarihinde-evlenmek-icin-siraya-girdiler-benim-icin-hep-ayni-rakam-olmasi-lazim-1053393740.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054121744_30:0:630:450_1920x0_80_0_0_c40c8a2dbbfa2536694885a11835fa72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nikah, istanbul, tarih

Nikah dairelerinde '22.02.2022' yoğunluğu

15:04 22.02.2022 (güncellendi: 15:10 22.02.2022)
© DHANikah dairelerinde '22.02.2022' yoğunluğu
Nikah dairelerinde '22.02.2022' yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
İstanbul'da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen bir çok çift aylar öncesinden randevu alarak, bugün nikah dairelerine akın etti. Avcılar'da da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu.
Nikah daireleri aylar öncesinden '22.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle dolup taştı. İstanbul'da akılda kalıcı ve özel bir tarihte evlenmek isteyenlerin tercihleri 22 Şubat olurken, Avcılar'da da 22.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösterildi.
Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda Nikah Memuru Yeter Soylu, çiftlerin bu yıl '02.02.2022', 14 Şubat Sevgililer Günü ve '22.02.2022' tarihlerini özellikle seçtiklerini belirtti.
Soylu, bugün 6 saat içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu toplam 15 çiftin nikah randevusu olduğunu söyledi. Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Soylu, "Çiftlerimize mutluluk diliyoruz" dedi.
Evlenmek için 22.02.2022 tarihini seçen Merve Şan ile Muhammet Tosun çifti, bu tarihi uzun süre önce özellikle belirlediklerini söyledi.
Suriyeli Rama Ali Elkıreyt ile Hüseyin Alali Alkret çifti ise, 22.02.2022 tarihinin kendileri için çok güzel bir tesadüf olduğunu belirtti.
Pendik'te 02.02.2022 tarihinde nikah - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
YAŞAM
02.02.2022 tarihinde evlenmek için sıraya girdiler: 'Benim için hep aynı rakam olması lazım'
2 Şubat, 17:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала