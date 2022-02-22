https://tr.sputniknews.com/20220222/nikah-dairelerinde-22022022-yogunlugu-1054121978.html

Nikah dairelerinde '22.02.2022' yoğunluğu

Nikah dairelerinde '22.02.2022' yoğunluğu

İstanbul'da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen bir çok çift aylar öncesinden randevu alarak, bugün nikah dairelerine akın etti. Avcılar'da da '22.02.2022'... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T15:04+0300

2022-02-22T15:04+0300

2022-02-22T15:10+0300

nikah

türkiye

istanbul

tarih

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054121744_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_cd7d0021570e716e3b773767fa9a37e7.jpg

Nikah daireleri aylar öncesinden '22.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle dolup taştı. İstanbul'da akılda kalıcı ve özel bir tarihte evlenmek isteyenlerin tercihleri 22 Şubat olurken, Avcılar'da da 22.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösterildi.Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda Nikah Memuru Yeter Soylu, çiftlerin bu yıl '02.02.2022', 14 Şubat Sevgililer Günü ve '22.02.2022' tarihlerini özellikle seçtiklerini belirtti.Soylu, bugün 6 saat içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu toplam 15 çiftin nikah randevusu olduğunu söyledi. Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Soylu, "Çiftlerimize mutluluk diliyoruz" dedi.Evlenmek için 22.02.2022 tarihini seçen Merve Şan ile Muhammet Tosun çifti, bu tarihi uzun süre önce özellikle belirlediklerini söyledi.Suriyeli Rama Ali Elkıreyt ile Hüseyin Alali Alkret çifti ise, 22.02.2022 tarihinin kendileri için çok güzel bir tesadüf olduğunu belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220202/02022022-tarihinde-evlenmek-icin-siraya-girdiler-benim-icin-hep-ayni-rakam-olmasi-lazim-1053393740.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nikah, istanbul, tarih