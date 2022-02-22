https://tr.sputniknews.com/20220222/nikah-dairelerinde-22022022-yogunlugu-1054121978.html
Nikah dairelerinde '22.02.2022' yoğunluğu
Nikah dairelerinde '22.02.2022' yoğunluğu
İstanbul'da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen bir çok çift aylar öncesinden randevu alarak, bugün nikah dairelerine akın etti. Avcılar'da da '22.02.2022'... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T15:04+0300
2022-02-22T15:04+0300
2022-02-22T15:10+0300
nikah
türkiye
istanbul
tarih
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Nikah daireleri aylar öncesinden '22.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle dolup taştı. İstanbul'da akılda kalıcı ve özel bir tarihte evlenmek isteyenlerin tercihleri 22 Şubat olurken, Avcılar'da da 22.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösterildi.Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda Nikah Memuru Yeter Soylu, çiftlerin bu yıl '02.02.2022', 14 Şubat Sevgililer Günü ve '22.02.2022' tarihlerini özellikle seçtiklerini belirtti.Soylu, bugün 6 saat içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu toplam 15 çiftin nikah randevusu olduğunu söyledi. Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Soylu, "Çiftlerimize mutluluk diliyoruz" dedi.Evlenmek için 22.02.2022 tarihini seçen Merve Şan ile Muhammet Tosun çifti, bu tarihi uzun süre önce özellikle belirlediklerini söyledi.Suriyeli Rama Ali Elkıreyt ile Hüseyin Alali Alkret çifti ise, 22.02.2022 tarihinin kendileri için çok güzel bir tesadüf olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220202/02022022-tarihinde-evlenmek-icin-siraya-girdiler-benim-icin-hep-ayni-rakam-olmasi-lazim-1053393740.html
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nikah, istanbul, tarih
Nikah dairelerinde '22.02.2022' yoğunluğu
15:04 22.02.2022 (güncellendi: 15:10 22.02.2022) Abone ol
İstanbul'da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen bir çok çift aylar öncesinden randevu alarak, bugün nikah dairelerine akın etti. Avcılar'da da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu.
Nikah daireleri aylar öncesinden '22.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle dolup taştı. İstanbul'da akılda kalıcı ve özel bir tarihte evlenmek isteyenlerin tercihleri 22 Şubat olurken, Avcılar'da da 22.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösterildi.
Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda Nikah Memuru Yeter Soylu, çiftlerin bu yıl '02.02.2022', 14 Şubat Sevgililer Günü ve '22.02.2022' tarihlerini özellikle seçtiklerini belirtti.
Soylu, bugün 6 saat içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu toplam 15 çiftin nikah randevusu olduğunu söyledi. Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Soylu, "Çiftlerimize mutluluk diliyoruz" dedi.
Evlenmek için 22.02.2022 tarihini seçen Merve Şan ile Muhammet Tosun çifti, bu tarihi uzun süre önce özellikle belirlediklerini söyledi.
Suriyeli Rama Ali Elkıreyt ile Hüseyin Alali Alkret çifti ise, 22.02.2022 tarihinin kendileri için çok güzel bir tesadüf olduğunu belirtti.