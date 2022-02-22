Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220222/prof-dr-bulent-yanitladi-ba2-varyanti-turkiyeye-girerse-yeni-dalga-olusur-mu-1054133147.html
Prof. Dr. Bülent yanıtladı: BA.2 varyantı Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
Prof. Dr. Bülent yanıtladı: BA.2 varyantı Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
Koronavirüs varyantı Omicron'un alt varyantı BA.2 vakaları, bazı ülkelerde artışa geçti. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, BA.2 varyantına ilişkin, "Bizim ülkemize de... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T20:16+0300
2022-02-22T20:16+0300
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
korona
koronavirüs
bülent ertuğrul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051323969_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_57eeda4d7308a27ead42b31484081438.jpg
Yeni tip koronavirüs salgınına dair yapılan yeni bir araştırma, Omicron'un alt varyantı “BA.2”'nin daha tehlikeli olabileceği belirtildi.Alt varyant BA.2, Japonya ve Hong Kong'da da yayılmaya başladı.Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, BA.2 varyantının dünyada hızlı biçimde yayılmaya başlayacağını söyledi.'Ülkemize girmesi durumunda tekrar dalga oluşabilir'TRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Ertuğrul, "BA.2 Türkiye'de de baskın varyant haline gelir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:‘Normalleşmek için erken’Normalleşme sürecini hızlandırmanın erken olduğunu belirten Ertuğrul şunları aktardı:"Dünyada pandemi tüm hızıyla devam ediyor. Hala virüs tüm hızıyla insanlara bulaşmaya devam ediyor ve hala yüz binlerce insanı etkilemeye de devam ediyor. Şimdi böyle bir süreç içerisinde pandemiden şu anda veya önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkıyoruz demek bence yanıltıcı olur. Çünkü süreci görmemiz, sürece göre adım atmamız gerekir. Ben de o nedenle Avrupa ülkelerinin bugün başlattıkları normalizasyonun aslında bir miktar erken olduğunu düşünüyorum. Hele hele bizim ülkemizde bu normalizasyon sürecine girmek de bence erken bir dönem."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051323969_129:0:598:352_1920x0_80_0_0_014268dc89224a69c0def7fe1998723b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye’de kovid-19 salgını, korona, koronavirüs, bülent ertuğrul

Prof. Dr. Bülent yanıtladı: BA.2 varyantı Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?

20:16 22.02.2022
© İHAKoronavirüs, Kovid
Koronavirüs, Kovid - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Koronavirüs varyantı Omicron'un alt varyantı BA.2 vakaları, bazı ülkelerde artışa geçti. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, BA.2 varyantına ilişkin, "Bizim ülkemize de girmesi durumunda tekrar bir dalga oluşabilir ve sayılarında bir artış olabilir" ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs salgınına dair yapılan yeni bir araştırma, Omicron'un alt varyantı “BA.2”'nin daha tehlikeli olabileceği belirtildi.
Alt varyant BA.2, Japonya ve Hong Kong'da da yayılmaya başladı.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, BA.2 varyantının dünyada hızlı biçimde yayılmaya başlayacağını söyledi.

'Ülkemize girmesi durumunda tekrar dalga oluşabilir'


TRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Ertuğrul, "BA.2 Türkiye'de de baskın varyant haline gelir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"BA.1 yani Omicron'un kendi asıl varyantını geçirenlerin bağışıklıklarının yeterince oluşmadığını biliyoruz. Çünkü Omicron bağışıklık sisteminden kaçabiliyor. Diğer varyantlardan daha akıllıca davranıyor ve bağışıklık sisteminden kaçabiliyor. Bu nedenden dolayı da diğer varyantlara göre yeterli bağışıklık oluşturamayabiliyor. Buna bağlı olarak da hastalar üst üste birkaç enfeksiyon atağı geçirebiliyorlar. Şimdi burada BA.2 eğer böyle bir durum oluşturursa o zaman bizim ülkemize de girmesi durumunda tekrar bir dalga oluşabilir ve sayılarında bir artış olabilir."

‘Normalleşmek için erken’

Normalleşme sürecini hızlandırmanın erken olduğunu belirten Ertuğrul şunları aktardı:

"Dünyada pandemi tüm hızıyla devam ediyor. Hala virüs tüm hızıyla insanlara bulaşmaya devam ediyor ve hala yüz binlerce insanı etkilemeye de devam ediyor. Şimdi böyle bir süreç içerisinde pandemiden şu anda veya önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkıyoruz demek bence yanıltıcı olur. Çünkü süreci görmemiz, sürece göre adım atmamız gerekir. Ben de o nedenle Avrupa ülkelerinin bugün başlattıkları normalizasyonun aslında bir miktar erken olduğunu düşünüyorum. Hele hele bizim ülkemizde bu normalizasyon sürecine girmek de bence erken bir dönem."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала