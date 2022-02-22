https://tr.sputniknews.com/20220222/prof-dr-bulent-yanitladi-ba2-varyanti-turkiyeye-girerse-yeni-dalga-olusur-mu-1054133147.html

Prof. Dr. Bülent yanıtladı: BA.2 varyantı Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?

Prof. Dr. Bülent yanıtladı: BA.2 varyantı Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?

Koronavirüs varyantı Omicron'un alt varyantı BA.2 vakaları, bazı ülkelerde artışa geçti. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, BA.2 varyantına ilişkin, "Bizim ülkemize de... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T20:16+0300

2022-02-22T20:16+0300

2022-02-22T20:16+0300

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

korona

koronavirüs

bülent ertuğrul

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Yeni tip koronavirüs salgınına dair yapılan yeni bir araştırma, Omicron'un alt varyantı “BA.2”'nin daha tehlikeli olabileceği belirtildi.Alt varyant BA.2, Japonya ve Hong Kong'da da yayılmaya başladı.Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, BA.2 varyantının dünyada hızlı biçimde yayılmaya başlayacağını söyledi.'Ülkemize girmesi durumunda tekrar dalga oluşabilir'TRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Ertuğrul, "BA.2 Türkiye'de de baskın varyant haline gelir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:‘Normalleşmek için erken’Normalleşme sürecini hızlandırmanın erken olduğunu belirten Ertuğrul şunları aktardı:"Dünyada pandemi tüm hızıyla devam ediyor. Hala virüs tüm hızıyla insanlara bulaşmaya devam ediyor ve hala yüz binlerce insanı etkilemeye de devam ediyor. Şimdi böyle bir süreç içerisinde pandemiden şu anda veya önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkıyoruz demek bence yanıltıcı olur. Çünkü süreci görmemiz, sürece göre adım atmamız gerekir. Ben de o nedenle Avrupa ülkelerinin bugün başlattıkları normalizasyonun aslında bir miktar erken olduğunu düşünüyorum. Hele hele bizim ülkemizde bu normalizasyon sürecine girmek de bence erken bir dönem."

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türkiye’de kovid-19 salgını, korona, koronavirüs, bülent ertuğrul