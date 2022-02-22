https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-ve-aliyev-basin-toplantisi-duzenliyor---1054130237.html

Putin ve Aliyev, basın toplantısı düzenliyor

Putin ve Aliyev, basın toplantısı düzenliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kremlin'deki görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından basının karşısına çıkan... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T18:44+0300

2022-02-22T18:44+0300

2022-02-22T18:56+0300

vladimir putin

dünya

rusya

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4 saatten fazla süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, imzaladıkları belgenin Rusya ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin yeni bir seviyeye çıktığının kanıtı olduğunu belirtti.Putin, Rusya ile Azerbaycan arasında ulusal para birimleriyle alışveriş de dahil finans alanındaki işbirliğinin pekiştirilmesi gerektiğini kaydetti.Rus lider, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındakiler de dahil Kafkasya'daki tüm ihtilafların çözümüne katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

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vladimir putin, rusya