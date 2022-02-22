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https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-ve-aliyev-basin-toplantisi-duzenliyor---1054130237.html
Putin ve Aliyev, basın toplantısı düzenliyor
Putin ve Aliyev, basın toplantısı düzenliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kremlin'deki görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından basının karşısına çıkan... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T18:44+0300
2022-02-22T18:56+0300
vladimir putin
dünya
rusya
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4 saatten fazla süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, imzaladıkları belgenin Rusya ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin yeni bir seviyeye çıktığının kanıtı olduğunu belirtti.Putin, Rusya ile Azerbaycan arasında ulusal para birimleriyle alışveriş de dahil finans alanındaki işbirliğinin pekiştirilmesi gerektiğini kaydetti.Rus lider, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındakiler de dahil Kafkasya'daki tüm ihtilafların çözümüne katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.
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vladimir putin, rusya

Putin ve Aliyev, basın toplantısı düzenliyor

18:44 22.02.2022 (güncellendi: 18:56 22.02.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kremlin'deki görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından basının karşısına çıkan liderler, Müttefik İşbirliği Bildirgesi'ni imzaladı.
4 saatten fazla süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, imzaladıkları belgenin Rusya ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin yeni bir seviyeye çıktığının kanıtı olduğunu belirtti.
Putin, Rusya ile Azerbaycan arasında ulusal para birimleriyle alışveriş de dahil finans alanındaki işbirliğinin pekiştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Rus lider, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındakiler de dahil Kafkasya'daki tüm ihtilafların çözümüne katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.
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