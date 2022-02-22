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TFF'de korsanla mücadele: 866 siteye erişim engeli
TFF'de korsanla mücadele: 866 siteye erişim engeli
Türk futbolunda önemli gelir kaybına yol açtığı belirtilen korsan yayınlarla ilgili 866 siteye erişim engeli getirildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T15:31+0300
2022-02-22T15:35+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
korsan
yayın
erişim engeli
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Kanun değişikliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından şubat ayı başında başlayan yasa dışı yayınlara erişim engeli getirilmesi konusunda adımlar atıldı.Aralık ayında getirilen düzenleme sonrasında TFF, servis sağlayıcılar ve kanunen yetkili olan Erişim Sağlayıcılar Birliği (ESB) ile yaptığı çalışmalar sonrasında korsan yayınlara önemli darbe vurdu. 5 Şubat itibarıyla başlayan süreçte 3 hafta geride kalırken, toplam 866 internet sitesine erişim engeli getirildi. Geçtiğimiz hafta sonu 415 site kapatılırken, bu alanda da rekor kırıldı. Geçen hafta içi de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının oynadığı dönemde 124 siteye erişim engeli getirilmişti.Yapılan çalışmalar sonrasında kısa sürede maçları korsan veren çok sayıda siteye erişim engeli getirilirken, veriler şöyle:Çalışmalar kapsamında yayıncı kuruluşlar, internet ortamında kaçak yayın yapan siteleri TFF’ye bildiriyor. Erişim engeli getirme yükümlülüğü olan Türkiye Futbol Federasyonu da, TFF kanununun ‘Yayın haklarının korunması’ başlıklı Ek Madde 1’deki düzenlemeye istinaden erişim engeli kararı alıyor ve bu kararı Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne iletiyor. ESB de ilgili siteye erişimi engelletiyor. Böylece kısa bir süre içerisinde ilgili sitenin korsan yayını sonlanıyor.Yayıncıya ilaç olduŞubat ayında TFF’nin 866 sitenin kapatılması için karar alması, devam etmekte olan yayın ihalesine de olumlu yansıdı. İhaleye talip olan yayıncılar, atılan bu adımlardan memnun kalırken, bunun ihale sürecinde özellikle kulüpler için büyük önem taşıyan gelirler konusunda da büyük bir adım atılması dikkat çekti. Mücadelenin artarak her hafta devam etmesi yayıncıları da sevindirdi.Gelirlere önemli darbe vuruyorKulüplerimizin en önemli gelir kalemi yayın gelirleri. Bunu baltalayan ise korsan yayınlar. Yasa dışı yollardan hiçbir bedel ödemeden insanlar korsan yayınları futbolseverlere izletiyor ve bu bir suç. Yurt içi ve yurt dışından yasal olmayan yayınları sağlayan kişilerle mücadelede her geçen gün önemli adımlar atıyor. Ciddi gelir kaybına yol açan bu durum, kulüpleri derinden etkiliyor.‘Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma!’Korsanla mücadele kapsamında, TFF’nin yaptırım uygulamalar, özellikle vatandaşlar arasındaki korsan yanının suç olduğuna dair bilinci artırmak adına da önemli bir unsur teşkil ediyor.Geçen haftalarda Süper Lig kulüpleri sahaya ‘Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma!’ pankartı ile maçlara çıkıp taraftarlara çağrıda bulunmuşlardı. Farkındalık oluşturmak için yapılan bu hareketler zaman zaman yinelenirken, kulüpler korsana karşı mücadelede faaliyetlerini sürdürecek.
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türkiye futbol federasyonu (tff), korsan, yayın, erişim engeli

TFF'de korsanla mücadele: 866 siteye erişim engeli

15:31 22.02.2022 (güncellendi: 15:35 22.02.2022)
© AAtelefon, maç izleme, internet
telefon, maç izleme, internet - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AA
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Türk futbolunda önemli gelir kaybına yol açtığı belirtilen korsan yayınlarla ilgili 866 siteye erişim engeli getirildi.
Kanun değişikliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından şubat ayı başında başlayan yasa dışı yayınlara erişim engeli getirilmesi konusunda adımlar atıldı.
Aralık ayında getirilen düzenleme sonrasında TFF, servis sağlayıcılar ve kanunen yetkili olan Erişim Sağlayıcılar Birliği (ESB) ile yaptığı çalışmalar sonrasında korsan yayınlara önemli darbe vurdu. 5 Şubat itibarıyla başlayan süreçte 3 hafta geride kalırken, toplam 866 internet sitesine erişim engeli getirildi. Geçtiğimiz hafta sonu 415 site kapatılırken, bu alanda da rekor kırıldı. Geçen hafta içi de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının oynadığı dönemde 124 siteye erişim engeli getirilmişti.
Yapılan çalışmalar sonrasında kısa sürede maçları korsan veren çok sayıda siteye erişim engeli getirilirken, veriler şöyle:
4-7 Şubat haftası lig maçları: 82
11-14 Şubat haftası lig maçları: 245
15-17 Şubat Avrupa Kupaları maçları: 124
18-21 Şubat haftası lig maçları: 415
Toplam erişim engeli konan site sayısı: 866
Çalışmalar kapsamında yayıncı kuruluşlar, internet ortamında kaçak yayın yapan siteleri TFF’ye bildiriyor. Erişim engeli getirme yükümlülüğü olan Türkiye Futbol Federasyonu da, TFF kanununun ‘Yayın haklarının korunması’ başlıklı Ek Madde 1’deki düzenlemeye istinaden erişim engeli kararı alıyor ve bu kararı Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne iletiyor. ESB de ilgili siteye erişimi engelletiyor. Böylece kısa bir süre içerisinde ilgili sitenin korsan yayını sonlanıyor.

Yayıncıya ilaç oldu

Şubat ayında TFF’nin 866 sitenin kapatılması için karar alması, devam etmekte olan yayın ihalesine de olumlu yansıdı. İhaleye talip olan yayıncılar, atılan bu adımlardan memnun kalırken, bunun ihale sürecinde özellikle kulüpler için büyük önem taşıyan gelirler konusunda da büyük bir adım atılması dikkat çekti. Mücadelenin artarak her hafta devam etmesi yayıncıları da sevindirdi.

Gelirlere önemli darbe vuruyor

Kulüplerimizin en önemli gelir kalemi yayın gelirleri. Bunu baltalayan ise korsan yayınlar. Yasa dışı yollardan hiçbir bedel ödemeden insanlar korsan yayınları futbolseverlere izletiyor ve bu bir suç. Yurt içi ve yurt dışından yasal olmayan yayınları sağlayan kişilerle mücadelede her geçen gün önemli adımlar atıyor. Ciddi gelir kaybına yol açan bu durum, kulüpleri derinden etkiliyor.

‘Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma!’

Korsanla mücadele kapsamında, TFF’nin yaptırım uygulamalar, özellikle vatandaşlar arasındaki korsan yanının suç olduğuna dair bilinci artırmak adına da önemli bir unsur teşkil ediyor.
Geçen haftalarda Süper Lig kulüpleri sahaya ‘Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma!’ pankartı ile maçlara çıkıp taraftarlara çağrıda bulunmuşlardı. Farkındalık oluşturmak için yapılan bu hareketler zaman zaman yinelenirken, kulüpler korsana karşı mücadelede faaliyetlerini sürdürecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
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