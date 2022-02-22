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Van'da 2 minibüsten 107 göçmen çıktı
Van'da 2 minibüsten 107 göçmen çıktı
Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 2 minibüste toplam 107 göçmen yakalandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T16:24+0300
2022-02-22T16:24+0300
türkiye
van
göçmen
kamyon
minibüs
jandarma
yakalama
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Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi. Jandarmanın ‘dur' ihtarına uymayan B.Y. yönetimindeki araç, takip sonucu ilçe merkezinde yakalandı.Yapılan kontrollerde minibüs içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı.Öte yandan, ilçeye bağlı Adaklı Mahallesi'nde devriye atan jandarma ekipleri, B.E. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı minibüsü de durdurmak istedi.İhtara uymayarak kaçan B.E. yönetimindeki minibüs, yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıkarak kara saplandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde minibüsteki 56 göçmen yakalandı.Her iki olayda da yakalanan göçmenler işlemleri için Muradiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürülürken, sürücüler B.Y. ve B.E. ise gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/vanda-gocmen-kacakciligina-4-gozalti-1054067049.html
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van, göçmen, kamyon, minibüs, jandarma, yakalama

Van'da 2 minibüsten 107 göçmen çıktı

16:24 22.02.2022
© DHAVan'da 2 minibüsten 107 göçmen çıktı
Van'da 2 minibüsten 107 göçmen çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© DHA
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Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 2 minibüste toplam 107 göçmen yakalandı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi. Jandarmanın ‘dur' ihtarına uymayan B.Y. yönetimindeki araç, takip sonucu ilçe merkezinde yakalandı.
Yapılan kontrollerde minibüs içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Öte yandan, ilçeye bağlı Adaklı Mahallesi'nde devriye atan jandarma ekipleri, B.E. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı minibüsü de durdurmak istedi.
İhtara uymayarak kaçan B.E. yönetimindeki minibüs, yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıkarak kara saplandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde minibüsteki 56 göçmen yakalandı.
Her iki olayda da yakalanan göçmenler işlemleri için Muradiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürülürken, sürücüler B.Y. ve B.E. ise gözaltına alındı.
Van’da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
TÜRKİYE
Van’da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı
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