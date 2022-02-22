https://tr.sputniknews.com/20220222/yuksek-zam-isteyen-ev-sahibiyle-nasil-uzlasilir-kiracilar-sordu-uzman-hukukcu-yanitladi-1054132949.html

Yüksek zam isteyen ev sahibiyle nasıl uzlaşılır? Kiracılar sordu, uzman hukukçu yanıtladı

Yüksek zam isteyen ev sahibiyle nasıl uzlaşılır? Kiracılar sordu, uzman hukukçu yanıtladı

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na konuk olan Gayrimenkul Hukuku Derneği Av. Ali Güvenç, talep edilen yüksek kira zamları karşısında kiracılar... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T20:20+0300

2022-02-22T20:20+0300

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radyo

akşam postasi

kira

kiracı

zam

ev sahibi

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Gayrimenkul Hukuku Derneği Av. Ali Güvenç Kiraz, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında kiracılarla ev sahipleri arasında son dönemde artan çekişmelere konu olan sorulara yanıt verdi. Yayındaki sorular ve yanıtları şöyle:Kira sözleşmesinde TÜFE oranında zam yazıyorsa resmi kira artışından yüksek olan bu oran talep edilebilir mi?"TÜFE yüzde 48 ama 12 aylık ortalaması yüzde 22.58. Örnek vermek gerekirse kiracının şubat ayında sözleşmesi yenileniyorsa ve kiracının sözleşmesi 5’inci yılını da doldurmamışsa eğer uygulayacağı tek artış TÜFE’nin 12 aylık ortalaması olan 22.58 oranıdır. Kira artışında bu oranın altında bir oran belirleyebilirsiniz ama üstünde bir oran belirleyemezsiniz."Ev sahibi mahkemeye gideceğim derse ne olur?Kira sözleşmesi en az hangi sürede olabilir?"6 aydan az kira sözleşmelerinde genel hükümler, 6 aydan fazla olan sözleşmelerinde konut ve çatılı iş yeri özel hükümler. 6 aydan daha az sözleşme yapmanız halinde genel hükümlere tabi olursunuz ve kiracıyı tahliye etmek çok daha kolaylaşır."Ev sahibi 4 yıl kira artışı yapmayıp sonrasında 4 yıllık bedeli tek seferde kiraya yansıtma hakkına sahip mi?"Bu çok tartışılan bir konu ama Yargıtay’ın bu konudaki görüşü çok açık. Aradaki farkları 5 yıl geriye dönük olarak ki kiralarda zaman aşımı 5 yıldır bu yüzden mal sahibi kiracıdan isteyebilir. Kiracıların yapacakları şey anlaştıkları rakamları yazılı hale getirmek. Yazılı hale getirmezse kiranın o şekilde kabul edilmiş olmasını Yargıtay kabul etmiyor."Evi satın alan kişi kiracıyı evden çıkarma hakkına sahip mi?Kira sözleşmesi her yıl yenilenmeli mi?"Bizim hukukumuz dünyadaki hukuktan biraz farklı. Kira hukukumuzda eğer haklı bir gerekçe yoksa kira sözleşmeleri kendiliğinden 1 yıl uzamaya başlıyor ve bu sürenin sonu da 10 yıl ile sınırlı. 1 yıllık bir sözleşme yaptıysanız artık diğer uzayan yıllarda 1+10 yıllık sözleşme taahhüdü altına girmiş oluyorsunuz. 11 yılı doldurduktan sonra mal sahibinin kiracısı ile devam etme zorunluluğu yok."Genelde vatandaşlar uzlaşıyorlar mı yoksa mahkeme yoluyla mı işler çözülüyor?"Bizim kültürümüzde uzlaşma çok kuvvetli değil biz sarı kağıda yani tebligata çok daha fazla inanıyoruz. Özellikle Sulh Hukuk Mahkemeleri!nin ağırlık yükü şu an uyarlama, kira tespit ve tahliye ağırlıklıdır."

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2022

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