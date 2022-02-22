https://tr.sputniknews.com/20220222/zelenskiy-ukraynanin-sinirlari-oldugu-sekilde-kalacak-1054102344.html

Zelenskiy: Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak

Zelenskiy: Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır"... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T04:59+0300

2022-02-22T04:59+0300

2022-02-22T05:02+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

rusya

ukrayna

vladimir plahotnyuk

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasının ardından açıklamalarda bulundu.Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı.""Rusya'nın kararı Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Bu karar, Rusya'nın Minsk Anlaşması'ndan tamamen çekilmesi anlamına geliyor" diyen Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğini öne sürdü.Kararın barış çabalarını baltaladığını iddia eden Zelenskiy, bugün alınan ve yarın alınacak muhtemel kararlarla Rusya'nın Donbas'ta 2014'ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağını söyledi.Normandiya Dörtlüsü Zirvesi için acil çağrı yaptıklarını ifade eden Zelenskiy, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerini vurguladı.Ukrayna Devlet Başkanı barış çağrısı yaparken, ülkesinin gelecek her şeye hazır olduğunu iddia etti.

https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-baris-gucu-operasyonlari-talimati-verdi-1054097971.html

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vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, vladimir plahotnyuk