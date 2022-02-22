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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/zelenskiy-ukraynanin-sinirlari-oldugu-sekilde-kalacak-1054102344.html
Zelenskiy: Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak
Zelenskiy: Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır"... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T04:59+0300
2022-02-22T05:02+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna
vladimir plahotnyuk
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasının ardından açıklamalarda bulundu.Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı.""Rusya'nın kararı Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Bu karar, Rusya'nın Minsk Anlaşması'ndan tamamen çekilmesi anlamına geliyor" diyen Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğini öne sürdü.Kararın barış çabalarını baltaladığını iddia eden Zelenskiy, bugün alınan ve yarın alınacak muhtemel kararlarla Rusya'nın Donbas'ta 2014'ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağını söyledi.Normandiya Dörtlüsü Zirvesi için acil çağrı yaptıklarını ifade eden Zelenskiy, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerini vurguladı.Ukrayna Devlet Başkanı barış çağrısı yaparken, ülkesinin gelecek her şeye hazır olduğunu iddia etti.
https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-baris-gucu-operasyonlari-talimati-verdi-1054097971.html
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vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, vladimir plahotnyuk

Zelenskiy: Ukrayna'nın sınırları olduğu şekilde kalacak

04:59 22.02.2022 (güncellendi: 05:02 22.02.2022)
© REUTERS / Andy BuchananUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Andy Buchanan
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" açıklamasını yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasının ardından açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı.
""Rusya'nın kararı Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Bu karar, Rusya'nın Minsk Anlaşması'ndan tamamen çekilmesi anlamına geliyor" diyen Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğini öne sürdü.
Kararın barış çabalarını baltaladığını iddia eden Zelenskiy, bugün alınan ve yarın alınacak muhtemel kararlarla Rusya'nın Donbas'ta 2014'ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağını söyledi.
Normandiya Dörtlüsü Zirvesi için acil çağrı yaptıklarını ifade eden Zelenskiy, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerini vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı barış çağrısı yaparken, ülkesinin gelecek her şeye hazır olduğunu iddia etti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
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