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56 yaşındaki lösemi hastasının 84. Kovid-19 testi de pozitif çıktı
56 yaşındaki lösemi hastasının 84. Kovid-19 testi de pozitif çıktı
İstanbul'da yaşayan lösemi hastası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın üst üste yaptırdığı 84. Kovid-19 testi de pozitif çıktı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
kovid-19
istanbul
lösemi
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Muzaffer Kayasan, ilk Kovid testini yaptırdığı 19 Aralık 2020'den bu yana tüm testlerinin pozitif çıktığını belirtti.Kayasan, 4 yıl önce konulan lösemi teşhisi sonrası başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini dile getirerek, kendisini izole etmesine rağmen Kovid-19'a yakalandığını söyledi.Nefes darlığı, yürüme güçlüğü gibi şikayetleri nedeniyle hastanede uzun süre tedavi gördüğünü aktaran Kayasan, tüm çabalara rağmen test sonucunun bir türlü negatife dönmediğini ifade etti.Kayasan, belli periyotlarla test yaptırdığını dile getirerek, dünyada eşinin görülmediğini belirttiği bu durum için yetkililerden destek istedi.
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kovid-19, istanbul, lösemi

56 yaşındaki lösemi hastasının 84. Kovid-19 testi de pozitif çıktı

19:13 23.02.2022
© AA56 yaşındaki lösemi hastasının 84. Kovid-19 testi de pozitif çıktı
56 yaşındaki lösemi hastasının 84. Kovid-19 testi de pozitif çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AA
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İstanbul'da yaşayan lösemi hastası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın üst üste yaptırdığı 84. Kovid-19 testi de pozitif çıktı.
Muzaffer Kayasan, ilk Kovid testini yaptırdığı 19 Aralık 2020'den bu yana tüm testlerinin pozitif çıktığını belirtti.
Kayasan, 4 yıl önce konulan lösemi teşhisi sonrası başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini dile getirerek, kendisini izole etmesine rağmen Kovid-19'a yakalandığını söyledi.
Nefes darlığı, yürüme güçlüğü gibi şikayetleri nedeniyle hastanede uzun süre tedavi gördüğünü aktaran Kayasan, tüm çabalara rağmen test sonucunun bir türlü negatife dönmediğini ifade etti.
Kayasan, belli periyotlarla test yaptırdığını dile getirerek, dünyada eşinin görülmediğini belirttiği bu durum için yetkililerden destek istedi.
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