Arda Kural: Emret Komutanım setinde beni bilerek dışladılar, psikolojik kırılma noktam orasıydı
13:10 23.02.2022 (güncellendi: 13:15 23.02.2022)
© YouTube/Duymayan KalmasınArda Kural
© YouTube/Duymayan Kalmasın
'Emret Komutanım' dizisinde rol arkadaşlarının kendisini dışladığını iddia eden Arda Kural, “Beni bilerek yalnız bıraktılar, psikolojik olarak kırılma noktam orasıydı. Sarp Levendoğlu üzerimde baskı kurmaya çalıştı” dedi.
Oyuncu Arda Kural, TV8’de yayınlanan '2. Sayfa' programında açıklamalarda bulundu. Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve o günleri atlatan ünlü oyuncu, ekranlara yeniden dönmek için kolları sıvadı. Sıkı bir diyete başlayan Kural, iki ayda 14 kilo verdi.
'Emret Komutanım' dizisinin çekimlerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Arda Kural, canlı yayında şunları söyledi:
"Çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm, bu da 10 yıl sürdü.
Büyük sıkıntılar yaşadım ama hayranlarım benden vazgeçmedi. Her şeye bir anda yoğunlaşmaya çalışınca kafam çok karıştı. Emret Komutanım setinde rol arkadaşlarım beni bilerek dışladı. Bir çekememezlik oldu herhalde. Beni ezip dışlamaya çalıştılar.
Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Sarp bana göre biraz aykırı bir tip. Çok rahat davranan biri. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Bana karşı sınırlarımı ihlal edecek şekilde konuşmaya başladı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi. Üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Ben de keskin çizgiler koyunca, o da yapımcının yeğeniydi. Beni bilerek yalnız bıraktılar. Psikolojik olarak kırılma noktam orasıydı. Yalnız bırakılınca insan üzülüyor. Sette rol çalmaya başladılar. Öfke bozukluğu yaşayınca psikoz tanısı ile 20 gün hastanede tedavi gördüm. Özgüvenim zedelendi. Zor günlerin ardından senaryo yazmaya başladım. TikTok'ta 1.5 milyon izlendi. Keyfim yerinde. Savaşı kazandım."
12 Kasım 2018, 08:59