https://tr.sputniknews.com/20220223/bakan-kurum-marmara-denizinde-su-an-icin-musilaj-yok--1054157708.html

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T13:34+0300

2022-02-23T13:34+0300

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türkiye

murat kurum

bakan

müsilaj

marmara denizi

deniz

deniz salyası

çevre

çevre ve şehircilik bakanlığı

açıklama

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Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde yeniden görüldüğü öne sürülen müsilaj (deniz salyası) hakkında açıklamalarda bulundu.Kurum, "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" diye belirtti."Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur" diyen Kurum, "Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220222/istanbulda-musilaj-yeniden-goruldu-1054106469.html

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