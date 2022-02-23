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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
murat kurum
bakan
müsilaj
marmara denizi
deniz
deniz salyası
çevre
çevre ve şehircilik bakanlığı
açıklama
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Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde yeniden görüldüğü öne sürülen müsilaj (deniz salyası) hakkında açıklamalarda bulundu.Kurum, "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" diye belirtti."Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur" diyen Kurum, "Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220222/istanbulda-musilaj-yeniden-goruldu-1054106469.html
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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok

13:34 23.02.2022 (güncellendi: 13:42 23.02.2022)
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir" dedi.
Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde yeniden görüldüğü öne sürülen müsilaj (deniz salyası) hakkında açıklamalarda bulundu.
Kurum, "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" diye belirtti.
"Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur" diyen Kurum, "Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir" ifadelerini kullandı.
Müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
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