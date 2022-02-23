https://tr.sputniknews.com/20220223/baskentte-doktor-ebru-ergin-bakari-darbeden-suphelinin-tutuklanmasi-talep-edildi-1054168928.html

Ankara'da nöroloji doktoru Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin tutuklanması talep edildi

Ankara'da nöroloji doktoru Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin tutuklanması talep edildi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Feray Y'nin "kasten yaralama"... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T18:13+0300

2022-02-23T18:13+0300

2022-02-23T18:20+0300

türkiye

ankara

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görevli Dr. Bakar'ın darbedilmesi olayına ilişkin Feray Y. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı.Poyraz, şüpheli Feray Y'yi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk etti.Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de işaret edildi.Zanlının ifadesi ortaya çıktıBaşsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan Feray Y, emniyette verdiği ifadede, migren ve fibromiyalji rahatsızlığı olduğunu bu rahatsızlıklarından ötürü düzenli olarak raporla alınan ilaçlar kullandığını belirtti.Olay günü bu ilaçları temin etmek için Yenimahalle Semt Polikliniğine saat 10.50 randevusunu alarak gittiğini, Doktor Ebru Ergin Bakar'ın odasının önünde beklediğini anlatan Feray Y, şunları anlattı:Doktorun kapsında beklemeye devam ettiğini ileri süren Feray Y, doktor Bakar'ın sırası gelmesine rağmen kendisinden sonra gelen 3 hastayı muayene ettiğini kendisini bilerek beklettiği kimse kalamayınca da mecburen kendisini içeri çağırdığını iddia etti.Bakar'ın kendisine art niyetli davrandığını savunan Feray Y, şu beyanda bulundu:"Dışarda bekleyen eşimin yanına giderek, doktorun rapor istediğini herhangi bir eczaneden çıkartabileceğini söyledim. Eşim eczaneye gitti ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken, kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum.Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyesiyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bu esnada odada bulunan güvenlik görevlisi beni dışarı çıkardı. Polisler gelince birlikte karakola gittik, bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim."'Başımı masaya vurdu'Dr. Ebru Ergin Bakar da kolluktaki ifadesinde, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yaptığını söyledi.Olay günü hastaneye bağlı Yenimahalle Semt Polikliniğinde görevli olduğunu saat 10.55 sıralarında Feray Y. eşiyle birlikte muayene olmak için odasına geldiğini söyledi.Hastanın kendisinden ilaç yazmasını istediğini ancak talep ettiği ilaçların psikiyatrik ilaçlar olduğunu, yazma yetkisini olmadığını hastaya söylediğini aktaran Bakar, şu beyanda bulundu:Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade eden Bakar, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında bulunduğunu beyin kanaması riskinin devam ettiğini belirtti.

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ankara