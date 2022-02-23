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https://tr.sputniknews.com/20220223/elektrikte-indirim-hazirligi-faturalarda-yeni-formuller-neler-1054158294.html
Elektrikte indirim hazırlığı: Faturalarda yeni formüller neler?
Elektrikte indirim hazırlığı: Faturalarda yeni formüller neler?
Elektrik faturalarında indirimli yeni tarife için çalışmalar sürüyor. Bu hafta tamamlanması beklenen çalışmalarla ticarethane abonelerinin faturalarında yüzde... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T13:50+0300
2022-02-23T13:51+0300
ekonomi
elektrik
fatura
kademeli
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Elektrikte yeni tarifenin önümüzdeki hafta başında açıklanması bekleniyor.1 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle ilgili nihai karar, kabine toplantısında verilecek.NTV'nin aktardığı habere göre, enerji yönetiminin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, konut abonelerine uygulanan ilk kademe tarifede yüzde 10 ile 15 arasında indirim öngörülüyor.Esnafa yüzde 25'e yakın indirimTicarethane abonelerinin faturalarında ise yüzde 25'e yakın indirim planlanıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte yeni tarife için sektör temsilcileriyle de bir araya gelerek çalışmaları sürdürüyor.Ticarethaneler için kademeli tarifeTicarethanelerde 2 lira 74 Kuruş, konutlarda ilk kademede 1 lira 37 Kuruş, ikinci kademe 2 lira 6 Kuruş olan elektrik birim maliyetini düşürmek için formüller değerlendiriliyor.Ticarethane abonelerinin maliyetini düşürmek için kademeli tarifeye geçilecek.Ticarethane aboneleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığı yüzde 25'lik indirime göre esnafın tarifesinde farklı indirim senaryoları üstünde duruluyor.İndirim için doğrudan tarife rakamlarının düşürülmesi ya da KDV indirimi, üstünde durulan formüller arasında.İndirim, açıklandığı gibi yüzde 25 oranında olursa esnafın elektrik birim maliyeti, 2 lira 6 kuruşluk konutların ikinci kademesine çekilmiş olacak.
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elektrik, fatura, kademeli

Elektrikte indirim hazırlığı: Faturalarda yeni formüller neler?

13:50 23.02.2022 (güncellendi: 13:51 23.02.2022)
© AAElektrik faturası
Elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AA
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Elektrik faturalarında indirimli yeni tarife için çalışmalar sürüyor. Bu hafta tamamlanması beklenen çalışmalarla ticarethane abonelerinin faturalarında yüzde 25'e varan indirim planlanıyor. Konut aboneleri için ise halen aylık 210 kilovatsaat olan ilk kademeye yönelik bir adım atılarak yüzde 10 ile 15 arasında indirim yapılması öngörülüyor.
Elektrikte yeni tarifenin önümüzdeki hafta başında açıklanması bekleniyor.
1 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle ilgili nihai karar, kabine toplantısında verilecek.
NTV'nin aktardığı habere göre, enerji yönetiminin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, konut abonelerine uygulanan ilk kademe tarifede yüzde 10 ile 15 arasında indirim öngörülüyor.

Esnafa yüzde 25'e yakın indirim

Ticarethane abonelerinin faturalarında ise yüzde 25'e yakın indirim planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte yeni tarife için sektör temsilcileriyle de bir araya gelerek çalışmaları sürdürüyor.

Ticarethaneler için kademeli tarife

Ticarethanelerde 2 lira 74 Kuruş, konutlarda ilk kademede 1 lira 37 Kuruş, ikinci kademe 2 lira 6 Kuruş olan elektrik birim maliyetini düşürmek için formüller değerlendiriliyor.

Ticarethane abonelerinin maliyetini düşürmek için kademeli tarifeye geçilecek.

Ticarethane aboneleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığı yüzde 25'lik indirime göre esnafın tarifesinde farklı indirim senaryoları üstünde duruluyor.

İndirim için doğrudan tarife rakamlarının düşürülmesi ya da KDV indirimi, üstünde durulan formüller arasında.

İndirim, açıklandığı gibi yüzde 25 oranında olursa esnafın elektrik birim maliyeti, 2 lira 6 kuruşluk konutların ikinci kademesine çekilmiş olacak.
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