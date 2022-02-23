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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Ukrayna krizi ele alındı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/erdogan-ile-putin-telefonda-gorustu-ukrayna-krizi-ele-alindi-1054168102.html
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Ukrayna krizi ele alındı
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Ukrayna krizi ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T17:06+0300
2022-02-23T17:06+0300
ukrayna krizi
türkiye
rusya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde diyalog çağrısını yineleyerek diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini ifade etti.
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türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Ukrayna krizi ele alındı

17:06 23.02.2022
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde diyalog çağrısını yineleyerek diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini ifade etti.
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