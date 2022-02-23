https://tr.sputniknews.com/20220223/fantastik-canavarlar-dumbledoreun-sirlarindan-posterler-yayinlandi-1054159681.html
'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları'ndan posterler yayınlandı
'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları'ndan posterler yayınlandı
Fantastik Canavalar serisinin üçüncü devam filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminden karakter posterleri yayınlandı. 15 Nisan'da vizyona... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T14:16+0300
2022-02-23T14:16+0300
2022-02-23T14:47+0300
dünya
dumbledore
film
poster
johnny depp
fantastik canavarlar: dumbledore'un sırları
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'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları', 2018'deki 'Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları'nı takip ediyor. Film 1930'larda Gellert Grindelwald'ın gücünün arttığı ve büyücülük dünyasının geri kalanının 2. Dünya Savaşı'na dahil olduğu bir hikayeyi anlatıyor. Beyazperde'nin haberine göre, Jude Law'ın Albus Dumbledore, Eddie Redmayne'nin Newt Scamender, Dan Fogler'in Jacob Kowalski, Ezra Miller'in Credence Barebone / Aurelius Dumbledore rollerini yineleyeceği filmin oyuncu kadrosunda önemli bir değişiklik var. Önceki filmde karanlık büyücü Grindelwald'ı canlandıran Johnny Depp'in yerine bu filmde karaktere Mads Mikkelsen hayat verecek.Serinin ilk iki filminin yanı sıra Harry Potter serisinin son dört filmini de yöneten David Yates tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Valerie Pachner, Katherine Waterston, Alison Sudol, Callum Turner, Richard Coyle, Poppy Corby-Tuech, Victoria Yeates gibi isimler rol alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210923/hollywooddan-dislanan-deppten-iptal-kulturune-karsi-isyan-cagrisi-1049173437.html
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dumbledore, film, poster, johnny depp, fantastik canavarlar: dumbledore'un sırları
'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları'ndan posterler yayınlandı
14:16 23.02.2022 (güncellendi: 14:47 23.02.2022) Abone ol
Fantastik Canavalar serisinin üçüncü devam filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminden karakter posterleri yayınlandı. 15 Nisan'da vizyona girecek filmin yeni fragmanı ise yakında yayınlanacak.
'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları', 2018'deki 'Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları'nı takip ediyor. Film 1930'larda Gellert Grindelwald'ın gücünün arttığı ve büyücülük dünyasının geri kalanının 2. Dünya Savaşı'na dahil olduğu bir hikayeyi anlatıyor.
Beyazperde'nin haberine göre, Jude Law'ın Albus Dumbledore, Eddie Redmayne'nin Newt Scamender, Dan Fogler'in Jacob Kowalski, Ezra Miller'in Credence Barebone / Aurelius Dumbledore rollerini yineleyeceği filmin oyuncu kadrosunda önemli bir değişiklik var. Önceki filmde karanlık büyücü Grindelwald'ı canlandıran Johnny Depp'in yerine bu filmde karaktere Mads Mikkelsen hayat verecek.
Serinin ilk iki filminin yanı sıra Harry Potter serisinin son dört filmini de yöneten David Yates tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Valerie Pachner, Katherine Waterston, Alison Sudol, Callum Turner, Richard Coyle, Poppy Corby-Tuech, Victoria Yeates gibi isimler rol alıyor.