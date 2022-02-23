Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220223/izmir-ticaret-odasi-210-gram-ekmek-azami-3-lira-umumi-tuvaletlerin-azami-fiyati-2-lira-olacak----1054172220.html
İzmir Ticaret Odası: 210 gram ekmek azami 3 lira, umumi tuvaletlerin azami fiyatı 2 lira olacak
İzmir Ticaret Odası: 210 gram ekmek azami 3 lira, umumi tuvaletlerin azami fiyatı 2 lira olacak
İzmir Ticaret Odasının (İZTO) meclis toplantısında, odaya bağlı fırıncıların azami 210 gram ekmeği 3 liraya satması, umumi tuvaletlerin azami fiyatının ise 2... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T20:13+0300
2022-02-23T20:19+0300
ekonomi
izmir
ekmek
tuvalet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054083209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60872d49db8615f8007ae3c7e17dff99.jpg
İZTO'nun şubat ayı meclis toplantısı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleştirildi. İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesi üyelerinin ekmekte fiyat ve gramaj değişikliğini içeren önergesi sonrası toplantıda, 230 gramı 2,5 liradan satılan ekmeğin azami fiyat tarifesi belirlendi. Buna göre, odaya bağlı 450 fırıncı 210 gram ekmeği azami 3 liradan satacak. Zammın kısa süre içerisinde geçerli olacağı belirtildi. Kentteki umumi tuvalet fiyatlarında da meclis kararına göre değişiklik yapılacak. 1 lira olan umumi tuvalet ücretleri, yeni karara göre azami 2 lira olacak. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesinden meclis üyesi Hüseyin Sağır, "Ekmek fiyatı güncellendiği için teşekkür ediyoruz. Mesleğim adına, sektörüm adına başkanımıza, yönetimimize ve meclisimize teşekkür ediyoruz. Yoksa sektör olarak sıkıntılı durumlar yaşayacaktık. Girdilerimize yüzde 55'lik bir zam geldi ancak biz zammı yüzde 30'da bıraktık. Hayatımızı idame ettirmeye uğraşıyoruz" dedi.
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054083209_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7583d93101dd8180cd542e4be583a86e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, ekmek, tuvalet

İzmir Ticaret Odası: 210 gram ekmek azami 3 lira, umumi tuvaletlerin azami fiyatı 2 lira olacak

20:13 23.02.2022 (güncellendi: 20:19 23.02.2022)
© İHAEkmek, fırın
Ekmek, fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© İHA
Abone olGoogle news
İzmir Ticaret Odasının (İZTO) meclis toplantısında, odaya bağlı fırıncıların azami 210 gram ekmeği 3 liraya satması, umumi tuvaletlerin azami fiyatının ise 2 liraya çıkması kararlaştırıldı.
İZTO'nun şubat ayı meclis toplantısı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleştirildi. İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesi üyelerinin ekmekte fiyat ve gramaj değişikliğini içeren önergesi sonrası toplantıda, 230 gramı 2,5 liradan satılan ekmeğin azami fiyat tarifesi belirlendi. Buna göre, odaya bağlı 450 fırıncı 210 gram ekmeği azami 3 liradan satacak. Zammın kısa süre içerisinde geçerli olacağı belirtildi. Kentteki umumi tuvalet fiyatlarında da meclis kararına göre değişiklik yapılacak. 1 lira olan umumi tuvalet ücretleri, yeni karara göre azami 2 lira olacak.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesinden meclis üyesi Hüseyin Sağır, "Ekmek fiyatı güncellendiği için teşekkür ediyoruz. Mesleğim adına, sektörüm adına başkanımıza, yönetimimize ve meclisimize teşekkür ediyoruz. Yoksa sektör olarak sıkıntılı durumlar yaşayacaktık. Girdilerimize yüzde 55'lik bir zam geldi ancak biz zammı yüzde 30'da bıraktık. Hayatımızı idame ettirmeye uğraşıyoruz" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала