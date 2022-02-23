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Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten ifade verdi
Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten ifade verdi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada ifade verdi. İnce, "Kim engellemek isterse engellesin... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T06:49+0300
2022-02-23T06:49+0300
politika
muharrem ince
recep tayyip erdoğan
ifade
cumhurbaşkanına hakaret
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" iddiasıyla, 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasında ifade verdi.Duruşmaya şehir dışından gelen çok sayıda partili, adliye önünde İnce'ye destek verdi. Partililerle buluşan İnce ardından avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı. İnce'nin ifadesinden sonra mahkeme heyeti duruşmayı 7 Mart'a erteledi.Adliyeden çıktıktan sonra avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana "cahil" demenin suç olmadığını ifade ettiğini söyledi.Sözlerinin arkasında durduğunu belirten İnce, "Gerek yargı yolunda gerekse başka yollardan kim engellemek isterse engellesin umrumuzda bile değil, dediğimizin arkasındayız. Ben ülkenin mahkemelerde verilen kararların Merkez Bankası ile doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Burada verilen kararlarla Euro'nun, doların yükselmesine önemli bir etkendir. Ben her zaman bağımsız bir yargıya inandım. Adaletin karın doyurduğuna inandım. Eğer mahkemeler adil olursa, yabancı yatırımcı da gelir. Kendini özgür hisseder" diye konuştu.İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada da "Erdoğan bir cahildir' dediğim için bugün Uşak'ta ifade verdim. Dediğimin arkasındayım. “Faiz sebep enflasyon sonuçtur” diyorsa ekonomi cahilidir. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
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muharrem ince, recep tayyip erdoğan, ifade, cumhurbaşkanına hakaret

Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten ifade verdi

06:49 23.02.2022
© Muharrem İnce/TwitterMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© Muharrem İnce/Twitter
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada ifade verdi. İnce, "Kim engellemek isterse engellesin dediğimizin arkasındayız" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" iddiasıyla, 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasında ifade verdi.
Duruşmaya şehir dışından gelen çok sayıda partili, adliye önünde İnce'ye destek verdi. Partililerle buluşan İnce ardından avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı. İnce'nin ifadesinden sonra mahkeme heyeti duruşmayı 7 Mart'a erteledi.
Adliyeden çıktıktan sonra avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana "cahil" demenin suç olmadığını ifade ettiğini söyledi.
Sözlerinin arkasında durduğunu belirten İnce, "Gerek yargı yolunda gerekse başka yollardan kim engellemek isterse engellesin umrumuzda bile değil, dediğimizin arkasındayız. Ben ülkenin mahkemelerde verilen kararların Merkez Bankası ile doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Burada verilen kararlarla Euro'nun, doların yükselmesine önemli bir etkendir. Ben her zaman bağımsız bir yargıya inandım. Adaletin karın doyurduğuna inandım. Eğer mahkemeler adil olursa, yabancı yatırımcı da gelir. Kendini özgür hisseder" diye konuştu.
İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada da "Erdoğan bir cahildir' dediğim için bugün Uşak'ta ifade verdim. Dediğimin arkasındayım. “Faiz sebep enflasyon sonuçtur” diyorsa ekonomi cahilidir. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
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