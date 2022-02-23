https://tr.sputniknews.com/20220223/o-ses-turkiye-yarismacisina-silahli-saldiri-1054151057.html

'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı

'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı

İstanbul’da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan bir genç, Okmeydanı’nda tamirhane önünde... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T11:39+0300

2022-02-23T11:39+0300

2022-02-23T11:39+0300

türkiye

silahlı saldırı

silahlı kavga

o ses türkiye

yarışma

tv

okmeydanı

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16 Şubat'ta 19.15 sıralarında Okmeydanı'nda meydana gelen olayda, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan 'O Ses Türkiye' isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı. O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan'a kurşun yağdırdı.Sürünerek dükkana girip yardım beklediKurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan genç, sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi. Yaralı gencin yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220211/gaziosmanpasada-silahli-saldiri-1-olu-4-yarali-1053728364.html

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