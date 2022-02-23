https://tr.sputniknews.com/20220223/putinden-erdogana-lugansk-ve-donetsk-halk-cumhuriyetlerini-tanimak-rusya-icin-bir-gereklilikti--1054169060.html

Putin’den Erdoğan’a: Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımak, Rusya için bir gereklilikti

Putin’den Erdoğan’a: Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımak, Rusya için bir gereklilikti

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde, Ukrayna hükümetinin Minsk... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T18:17+0300

2022-02-23T18:17+0300

2022-02-23T18:37+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Kremlin’in Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Liderler, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin Rusya tarafından tanınmasıyla ilgili değerlendirmelerini birbirlerine ilettiler. Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin saldırganlığı ve Minsk anlaşmalarını uygulamayı kesin bir biçimde reddetmesi yüzünden, bu kararı almanın nesnel bir gereklilik olduğunu belirtti” denildi.Putin: ABD ve NATO, Rusya’nın güvenlik taleplerini gözardı etmeyi denediTelefon görüşmesinde, Rusya’nın NATO ülkelerinden talep ettiği yazılı güvenlik garantilerinin de görüşmede ele alındığını kaydeden Kremlin yetkilileri, “Bu hususta Vladimir Putin, Rusya’nın meşru endişe ve taleplerini gözardı etme teşebbüsünde bulunan ABD ile NATO’nun bu tepkisi karşısındaki hayal kırıklığını dile getirdi” dedi.Görüşmede iki liderin, ülkeleri arasındaki temasları çeşitli formatlarda sürdürme konusunda anlaştıkları kaydedildi.

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan