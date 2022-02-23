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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/putinden-erdogana-lugansk-ve-donetsk-halk-cumhuriyetlerini-tanimak-rusya-icin-bir-gereklilikti--1054169060.html
Putin’den Erdoğan’a: Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımak, Rusya için bir gereklilikti
Putin’den Erdoğan’a: Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımak, Rusya için bir gereklilikti
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde, Ukrayna hükümetinin Minsk... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T18:17+0300
2022-02-23T18:37+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Kremlin’in Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Liderler, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin Rusya tarafından tanınmasıyla ilgili değerlendirmelerini birbirlerine ilettiler. Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin saldırganlığı ve Minsk anlaşmalarını uygulamayı kesin bir biçimde reddetmesi yüzünden, bu kararı almanın nesnel bir gereklilik olduğunu belirtti” denildi.Putin: ABD ve NATO, Rusya’nın güvenlik taleplerini gözardı etmeyi denediTelefon görüşmesinde, Rusya’nın NATO ülkelerinden talep ettiği yazılı güvenlik garantilerinin de görüşmede ele alındığını kaydeden Kremlin yetkilileri, “Bu hususta Vladimir Putin, Rusya’nın meşru endişe ve taleplerini gözardı etme teşebbüsünde bulunan ABD ile NATO’nun bu tepkisi karşısındaki hayal kırıklığını dile getirdi” dedi.Görüşmede iki liderin, ülkeleri arasındaki temasları çeşitli formatlarda sürdürme konusunda anlaştıkları kaydedildi.
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan

Putin’den Erdoğan’a: Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımak, Rusya için bir gereklilikti

18:17 23.02.2022 (güncellendi: 18:37 23.02.2022)
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Recep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde, Ukrayna hükümetinin Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyi reddetmesi nedeniyle, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımanın ülkesi için 'nesnel bir gereklilik' hâlini aldığını belirtti.
Kremlin’in Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Liderler, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin Rusya tarafından tanınmasıyla ilgili değerlendirmelerini birbirlerine ilettiler. Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin saldırganlığı ve Minsk anlaşmalarını uygulamayı kesin bir biçimde reddetmesi yüzünden, bu kararı almanın nesnel bir gereklilik olduğunu belirtti” denildi.

Putin: ABD ve NATO, Rusya’nın güvenlik taleplerini gözardı etmeyi denedi

Telefon görüşmesinde, Rusya’nın NATO ülkelerinden talep ettiği yazılı güvenlik garantilerinin de görüşmede ele alındığını kaydeden Kremlin yetkilileri, “Bu hususta Vladimir Putin, Rusya’nın meşru endişe ve taleplerini gözardı etme teşebbüsünde bulunan ABD ile NATO’nun bu tepkisi karşısındaki hayal kırıklığını dile getirdi” dedi.
Görüşmede iki liderin, ülkeleri arasındaki temasları çeşitli formatlarda sürdürme konusunda anlaştıkları kaydedildi.
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