https://tr.sputniknews.com/20220223/rus-disisleri-yaptirimlara-olculu-ve-abdnin-hissedecegi-sekilde-guclu-bir-yanit-verilecek-1054166206.html
Rus Dışişleri: Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek
Rus Dışişleri: Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın yaptırımlara simetrik olmasa da ölçülü ve ABD'nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt vereceğini duyurdu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T16:14+0300
2022-02-23T16:14+0300
2022-02-23T16:21+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hiç şüphe olmasın ki, yaptırımlara simetrik olmasa da, Amerikan tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek” ifadelerine yer verildi.
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Rus Dışişleri: Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek
16:14 23.02.2022 (güncellendi: 16:21 23.02.2022) Abone ol
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın yaptırımlara simetrik olmasa da ölçülü ve ABD'nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt vereceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hiç şüphe olmasın ki, yaptırımlara simetrik olmasa da, Amerikan tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek” ifadelerine yer verildi.