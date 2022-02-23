https://tr.sputniknews.com/20220223/rus-disisleri-yaptirimlara-olculu-ve-abdnin-hissedecegi-sekilde-guclu-bir-yanit-verilecek-1054166206.html

Rus Dışişleri: Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek

Rus Dışişleri: Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın yaptırımlara simetrik olmasa da ölçülü ve ABD'nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt vereceğini duyurdu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T16:14+0300

2022-02-23T16:14+0300

2022-02-23T16:21+0300

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ukrayna

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hiç şüphe olmasın ki, yaptırımlara simetrik olmasa da, Amerikan tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek” ifadelerine yer verildi.

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