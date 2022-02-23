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Rus Dışişleri: Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/rus-disisleri-yaptirimlara-olculu-ve-abdnin-hissedecegi-sekilde-guclu-bir-yanit-verilecek-1054166206.html
Rus Dışişleri: Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek
Rus Dışişleri: Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın yaptırımlara simetrik olmasa da ölçülü ve ABD'nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt vereceğini duyurdu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T16:14+0300
2022-02-23T16:21+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hiç şüphe olmasın ki, yaptırımlara simetrik olmasa da, Amerikan tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek” ifadelerine yer verildi.
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rusya, ukrayna

Rus Dışişleri: Yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verilecek

16:14 23.02.2022 (güncellendi: 16:21 23.02.2022)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın yaptırımlara simetrik olmasa da ölçülü ve ABD'nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt vereceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hiç şüphe olmasın ki, yaptırımlara simetrik olmasa da, Amerikan tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek” ifadelerine yer verildi.
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