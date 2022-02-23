https://tr.sputniknews.com/20220223/rus-uzman-moskova-ve-susa-deklerasyonlari-azerbaycanin-blok-disi-statusunu-guclendiriyor-1054164342.html

Rus uzman: Moskova ve Şuşa deklerasyonları Azerbaycan'ın blok dışı statüsünü güçlendiriyor

Rus uzman: Moskova ve Şuşa deklerasyonları Azerbaycan'ın blok dışı statüsünü güçlendiriyor

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında, Rusya... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T15:48+0300

2022-02-23T15:48+0300

2022-02-23T15:48+0300

görüş

rusya

azerbaycan

şuşa

şuşa beyannamesi

anlaşma

vladimir putin

ilham aliyev

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Rusya Devlet Başkanı Putin, bunun ikili ilişkilerin gelişmesinde yeni bir aşamanın başladığına işaret ettiğini belirtmişti.Rusya’nın tanınmış savunma dergisi Natsionalnaya Oborona’nın Genel Yayın Yönetmeni, emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, imzlanan belgenin Güney Kafkasya’daki olayların gelişiminini olumlu yönde etkilemenin yanı sıra bölgede barışı, istikrarı ve güvenliği güçlendireceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:“Moskova Deklarasyonu, Rusya ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin teyididir. Bu bağlamda iki devlet, siyaset, ekonomi, askeri-teknik işbirliği ve kültürel alışveriş alanındaki ilişkilerini yeni bir düzeye taşıyor. Ayrıca, bunun uluslararası iklim ve Güney Kafkasya bölgesindeki durum üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Moskova'ya ziyareti ve ilgili deklarasyonun imzalanması, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü bildirisi çerçevesinde anlaşmaların uygulanmasına ilişkin tartışmalar, Moskova ve Soçi'deki müteakip zirveler, bunların hepsi Güney Kafkasya'da barışın, istikrarın ve güvenliğin güçlendirilmesine önemli bir katkıdır. Rusya, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne bağlıdır ve üçlü bildiriyi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için her şeyi yapıyor.”Rus uzman, Moskova Deklarasyonu’nun Şuşa Deklarasyonu ile birlikte Azerbaycan'ın blok dışı statüsünü güçlendirdiğine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:“Putin ve Aliyev arasında sıcak dostane bir ilişki var. Ülkelerimizin liderleri birbirine güveniyor, bu uluslararası ilişkilerde son derece önemlidir. Moskova, Zangezur ulaşım koridorunun başlatılması ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi sürecinin mümkün olan en hızlı şekilde tamamlanmasını istiyor. Ankara’da bundan yana. Moskova Deklarasyonu, Azerbaycan ile Türkiye arasında geçen yılın haziran ayında imzalanan Şuşa Deklerasyonunun hükümlerini pekiştiriyor. Azerbaycan böylece blok dışı devlet statüsünü de güçlendirmiş oldu. Egemen bir ülke olarak Azerbaycan, barış, istikrar ve güvenliği hedefleyen çok taraflı işbirliği formatını geliştirme hakkı ve her türlü fırsatına sahip bulunuyor”

rusya

azerbaycan

şuşa

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rusya, azerbaycan, şuşa, şuşa beyannamesi, anlaşma, vladimir putin, ilham aliyev