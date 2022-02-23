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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/rusyada-donetsk-ve-lugansk-cumhuriyetlerini-tanima-kararina-destek-eylemleri-duzenleniyor-1054162833.html
Rusya’da Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini tanıma kararına destek eylemleri düzenleniyor
Rusya’da Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini tanıma kararına destek eylemleri düzenleniyor
Rusya’nın birçok bölgesinde dün Moskova’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması kararına destek amaçlı eylemler gerçekleştirildi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T15:18+0300
2022-02-23T15:18+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararının ardından, ülkenin dört bir yanında Moskova’nın kararına destek yağıyor. Kullanıcılar sosyal medyada ‘МыВместе’ (Birlikteyiz) ve #СвоихНеБросаем (Bizimkileri bırakmayız) etiketlerini başlattı. Bu etiket altında Donbass halkına destek mesajları paylaşılıyor. Blagoveşensk’te (Amur bölgesi) çeşitli kuruluşlardan gönüllüler, Rusya Halk Cephesi ve Birleşik Rusya partisinin gençlik kuruluşlarından üyeler yaktıkları mumlarla sosyal medyadaki ‘МыВместе’ ifadesini yazdı. Amur bölgesindeki Vıybor isimli bir merkezden gönüllüler insani yardım toplama kampanyasına katılacağını duyurdu. Altay Cumhuriyeti’ndeki Gorno-Altaysk kentinin ana meydanında gençler ellerindeki pankartlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararına desteklerini gösterdi. Hantı-Mansiysk bölgesindeki Pokaçi kentinde bir dev ekranda ‘#ВремяПомогать’ ve ‘#МыВместе’ (YardımVakti, Birlikteyiz) etiketleriyle yayın yapıldı. Bölgedeki diğer yerleşim birimleri olan Berezovo ve Sovetskiy’de gençler ve aktivistler de insan zinciri oluşturdu. Yoşkar-Ola’da destek amaçlı olarak araç konvoyu düzenlendi. Ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasını destekleyen bir şarkı yapıldı. St. Petersburg’da insanlar bir araya gelerek ‘Bizimkileri Bırakmayız’ ifadesini yazdı. Oryol, Tver, Voronej, Vologda, Leningrad, İrkutsk ve diğer birçok bölge de destek eylemlerine sahne oldu.
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk, etiket, sosyal medya, destek, gösteri

Rusya’da Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini tanıma kararına destek eylemleri düzenleniyor

15:18 23.02.2022
© SputnikRusya’da Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini tanıma kararına destek eylemleri
Rusya’da Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini tanıma kararına destek eylemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© Sputnik
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Rusya’nın birçok bölgesinde dün Moskova’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması kararına destek amaçlı eylemler gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararının ardından, ülkenin dört bir yanında Moskova’nın kararına destek yağıyor.
Kullanıcılar sosyal medyada ‘МыВместе’ (Birlikteyiz) ve #СвоихНеБросаем (Bizimkileri bırakmayız) etiketlerini başlattı. Bu etiket altında Donbass halkına destek mesajları paylaşılıyor.
Blagoveşensk’te (Amur bölgesi) çeşitli kuruluşlardan gönüllüler, Rusya Halk Cephesi ve Birleşik Rusya partisinin gençlik kuruluşlarından üyeler yaktıkları mumlarla sosyal medyadaki ‘МыВместе’ ifadesini yazdı.
Amur bölgesindeki Vıybor isimli bir merkezden gönüllüler insani yardım toplama kampanyasına katılacağını duyurdu.
Altay Cumhuriyeti’ndeki Gorno-Altaysk kentinin ana meydanında gençler ellerindeki pankartlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararına desteklerini gösterdi.
Hantı-Mansiysk bölgesindeki Pokaçi kentinde bir dev ekranda ‘#ВремяПомогать’ ve ‘#МыВместе’ (YardımVakti, Birlikteyiz) etiketleriyle yayın yapıldı.
Bölgedeki diğer yerleşim birimleri olan Berezovo ve Sovetskiy’de gençler ve aktivistler de insan zinciri oluşturdu. Yoşkar-Ola’da destek amaçlı olarak araç konvoyu düzenlendi.
Ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasını destekleyen bir şarkı yapıldı.
St. Petersburg’da insanlar bir araya gelerek ‘Bizimkileri Bırakmayız’ ifadesini yazdı.
Oryol, Tver, Voronej, Vologda, Leningrad, İrkutsk ve diğer birçok bölge de destek eylemlerine sahne oldu.
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