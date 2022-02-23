https://tr.sputniknews.com/20220223/tmo-6-bin-ton-ham-aycicek-yagi-aldi--1054164662.html

TMO, 6 bin ton ham ayçiçek yağı aldı

TMO, 6 bin ton ham ayçiçek yağı aldı

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), uluslararası ihaleyle 6 bin ton ham ayçiçeği yağı aldı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T15:52+0300

2022-02-23T15:52+0300

2022-02-23T15:52+0300

ekonomi

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

ayçiçek yağı

satın alma

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Ticaret kaynakları, navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,474.90 dolara Prime ticaret şirketinden alım yapıldığını belirtti.Dünya'nın aktardığına göre kaynaklar, Türkiye'de özel sektörde mart teslimatlı ayçiçeği yağı için talebin az olması nedeniyle ilk teklif edilen fiyatın düştüğünü ifade ettiler.Sevkiyatların 2-25 Mart arasında Tekirdağ limanına yapılması bekleniyor. İhaledeki miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220216/tmo-6-bin-tonluk-aycicek-yagi-ihalesi-acti-1053914962.html

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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ayçiçek yağı, satın alma