https://tr.sputniknews.com/20220223/tmo-6-bin-ton-ham-aycicek-yagi-aldi--1054164662.html
TMO, 6 bin ton ham ayçiçek yağı aldı
TMO, 6 bin ton ham ayçiçek yağı aldı
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), uluslararası ihaleyle 6 bin ton ham ayçiçeği yağı aldı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T15:52+0300
2022-02-23T15:52+0300
2022-02-23T15:52+0300
ekonomi
tmo
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
ayçiçek yağı
satın alma
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Ticaret kaynakları, navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,474.90 dolara Prime ticaret şirketinden alım yapıldığını belirtti.Dünya'nın aktardığına göre kaynaklar, Türkiye'de özel sektörde mart teslimatlı ayçiçeği yağı için talebin az olması nedeniyle ilk teklif edilen fiyatın düştüğünü ifade ettiler.Sevkiyatların 2-25 Mart arasında Tekirdağ limanına yapılması bekleniyor. İhaledeki miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220216/tmo-6-bin-tonluk-aycicek-yagi-ihalesi-acti-1053914962.html
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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ayçiçek yağı, satın alma
TMO, 6 bin ton ham ayçiçek yağı aldı
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Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), uluslararası ihaleyle 6 bin ton ham ayçiçeği yağı aldı.
Ticaret kaynakları, navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,474.90 dolara Prime ticaret şirketinden alım yapıldığını belirtti.
Dünya'nın aktardığına
göre kaynaklar, Türkiye'de özel sektörde mart teslimatlı ayçiçeği yağı için talebin az olması nedeniyle ilk teklif edilen fiyatın düştüğünü ifade ettiler.
Sevkiyatların 2-25 Mart arasında Tekirdağ limanına yapılması bekleniyor. İhaledeki miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi olacak.