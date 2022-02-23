https://tr.sputniknews.com/20220223/tupacin-annesi-afeni-shakurun-hayati-film-oluyor-1054164186.html

Tupac'ın annesi Afeni Shakur'un hayatı film oluyor

Tupac'ın annesi Afeni Shakur'un hayatı film oluyor

Tupac’ın annesi Afeni Shakur’un biyografik filminin çekileceği duyuruldu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T15:49+0300

2022-02-23T15:49+0300

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tupac shakur

yaşam

anne

biyografi

film

black panther

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NME'nin haberine göre, ABD’li rap sanatçısı Tupac Shakur'un annesi Afeni Shakur'un hayatının anlatılacağı biyografik bir film çekiliyor.Film, 2016 yılında hayatını kaybeden Afeni Shakur’un siyahilerin haklarını savunan Black Panther Partisi’ndeki yıllarını konu alıyor.‘Peace, Love & Respect; the Afeni Shakur/Panther 21’ ismini taşıyacağı bilinen biyografik filmin yapımcılığını Jasmine Guy, Jamal Joseph ve Dina LaPolt üstleniyor.Tupac’ın doğumuna kadar yaşananları anlatacak olan filmin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi ise henüz belli değil.Black Panther’e 1968'de katılan Afeni Shakur, örgütün önde gelen isimlerindendi. New York'ta bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan 'Panter 21' ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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tupac shakur, anne, biyografi, film, black panther