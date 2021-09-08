https://tr.sputniknews.com/20210908/tupacin-icinde-vuruldugu-bmw-17-milyon-dolara-satisa-cikarildi-1048727134.html

Tupac’in içinde vurulduğu BMW, 1.7 milyon dolara satışa çıkarıldı

Tupac’in içinde vurulduğu BMW, 1.7 milyon dolara satışa çıkarıldı

ABD'li rapçi Tupac'ın, içerisindeyken silahlı saldırıya uğradığı ve ardından hayatını kaybettiği araç 1.7 milyon dolara satılıyor. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T15:49+0300

2021-09-08T15:49+0300

2021-09-08T15:51+0300

bmw

tupac shakur

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Rap şarkıcısı Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da yanına çeken beyaz bir Cadillac'tan kendisine ateş edildiği sırada Death Row Records’un kurucusu Suge Knight’ın kullandığı 1996 BMW 750IL model aracın yan koltuğunda oturuyordu. Göğsüne ve koluna isabet eden mermiler nedeniyle ağırlanan ve 25 yaşındayken hayatını kaybeden efsane rapçinin saldırı sırasında içerisinde bulunduğu araç satışa çıkarıldı. Araca kazanın ardından Las Vegas Emniyet Müdürlüğü tarafından el konmuştu.TMZ'de yer alan habere göre, 144,840 kilometrede olan 1996 model BMW 750IL model aracın fiyatı 1.7 milyon lira. Üzerinde bulunan mermi izlerinin ve teknik sorunların tamir edildiği araç, kazanın gerçekleştiği Las Vegas'ta bulunan 'Celebrity Cars Las Vegas' galerisinde satılıyor. Tupac'ın ölümünden beri kamuoyunda 'aslında hiç ölmediğine' dair komplo teorileri üretiliyor. Bunlardan en popülerleri şarkıcının başka bir ülkede yeni bir yaşam kurduğu veya son yıllardaki şöhretten sıkılarak 'ani kaçış planı' ile ortadan kaybolduğu.

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2021

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bmw, tupac shakur