https://tr.sputniknews.com/20220223/turkiyede-trafige-kaydi-yapilan-tasit-sayisi-yillik-yuzde-354-azaldi-1054166153.html

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 35.4 azaldı

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 35.4 azaldı

Ocak ayında 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15.7 artarken, geçen yılın aynı ayına... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T16:16+0300

2022-02-23T16:16+0300

2022-02-23T16:16+0300

ekonomi

otomobil

tüik

trafik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı.Buna göre, Ocak'ta 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak'ta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,2'sini otomobil, yüzde 21,6'sını kamyonet, yüzde 12,6'sını motosiklet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 4,5'ini traktör, binde 9'unu minibüs, binde 5'ini otobüs ve binde2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Ocak ayında kaydı silinen araç sayısı 2 bin 962 oldu.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15.7 arttı. Ocak'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 90.6, otomobilde yüzde 41.5, kamyonette yüzde 40.1, kamyonda yüzde 38.7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22.5, otobüste yüzde 22.1 artarken traktörde yüzde 51.9 ve motosiklette yüzde 31.9 azaldı.Daralma serisi 7. aya çıktıTrafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 azaldı. Böylelikle kaydı yapılan taşıt sayısında daralma serisi 7. aya çıktı. Ocak ayındaki yüzde 35'lik daralma söz konusu serinin en sert daralması olarak kaydedildi.Minibüste yüzde 23.9 ve kamyonda yüzde 9.0 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 68.1, otomobilde yüzde 43.8, traktörde yüzde 34.7, kamyonette yüzde 26.8, otobüste yüzde 20.6 ve motosiklette yüzde 9.2 azaldı.Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937 oldu.Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.3'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.8'ini motosiklet, yüzde 8.0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2.0'ını minibüs, yüzde 0.8'ini otobüs ve binde 3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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otomobil, tüik, trafik