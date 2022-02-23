https://tr.sputniknews.com/20220223/turkiyede-uyuz-vakalari-artmaya-devam-ediyor-kasinti-semptomu-gosterenler-ne-yapmali---1054155628.html

Türkiye’de uyuz vakaları artmaya devam ediyor: Kaşıntı semptomu gösterenler ne yapmalı?

Türkiye’de uyuz vakaları artmaya devam ediyor: Kaşıntı semptomu gösterenler ne yapmalı?

Yoğun kaşıntıya sebep olan uyuz hastalığı vakalarında son dönemde önemli bir artış görülüyor. Dermatolog Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, uyuz vakasının... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T12:49+0300

2022-02-23T12:49+0300

2022-02-23T12:49+0300

görüş

uyuz

kaşınma

hastalık

koronavirüs

türkiye

salgın

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Özellikle son birkaç aydır kaşıntı sebebiyle hastanelere başvurularda artış gözleniyor. Bu kaşıntı şikayetlerinin sebebinin uyuz hastalığı olduğunu kaydeden Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Pelin Kartal bir salgın durumu olduğunu belirtti.Sputnik’e konuşan Kartal, “2018’den itibaren bir artış var. Son yılda da yaklaşık yüzde 50 artış oldu ama bu sadece Türkiye’de değil Almanya gibi farklı ülkelerde de var. Son dönemde uyuz ile ilgili Google aramalarında çok artışın olması da bu salgını işaret ediyor” dedi.Uyuzun belirtileri neler?Prof. Dr. Kartal uyuzun insandan insana bulaşan bir parazit olduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:Bu belirtileri olan kişilerin bir an önce hastaneye başvurması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kartal, “Uyuzu tespit ettiğimizde temas ettiği, eve beraber yaşadığı ya da kışla gibi nasıl bir ortam bulunduğunu da göz önüne alarak eşzamanlı tedavi uyguluyoruz” dedi.Uyuza karşı bağışıklık kazanılmıyorUyuzun temasın ardından yaklaşık 2-4 haftalık bir sürecin ardından başladığını ifade eden Prof. Dr. Kartal, “Hastalar genelde çevresindekilerin söylediği ya da internette yazan bilgilerle tedavi etmeye çalışıyor. Bu da bulaş riskini artırıyor. Eğer temaslı olan kişilerde eşzamanlı tedavi uygulanmazsa hastalık tekrarlayabilir. Çünkü uyuzda bir bağışıklık söz konusu değil. Eşzamanlı tedavi olmadığı sürece biten hastalık diğerlerinden bulaşarak yeniden başlar” diye de ekledi.

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2022

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uyuz, kaşınma, hastalık, koronavirüs, türkiye, salgın