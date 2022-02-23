https://tr.sputniknews.com/20220223/tuzlada-alevlere-teslim-olan-fabrika-havadan-goruntulendi-1054143020.html
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Tuzla'da bir mukavva fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yat atölyesi ile iki depoya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi insansız hava aracı... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T02:34+0300
2022-02-23T02:34+0300
2022-02-23T02:34+0300
türkiye
istanbul
tuzla
fabrika
yangın
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Edinilen bilgiye göre, Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan mukavva fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı. Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, söndürme çalışmaları İHA ile havadan görüntülendi.
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istanbul, tuzla, fabrika, yangın
Tuzla'da alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
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Tuzla'da bir mukavva fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yat atölyesi ile iki depoya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi insansız hava aracı (İHA) ile havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan mukavva fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı. Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sirayet etti.
İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, söndürme çalışmaları İHA ile havadan görüntülendi.