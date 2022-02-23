https://tr.sputniknews.com/20220223/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiyden-yedek-askerlere-seferberlik-cagrisi-1054140527.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yedek askerlere seferberlik çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yedek askerlere seferberlik çağrısı
Ukrayna lideri Zelenskiy, ordudaki eksiklerin tamamlanması için ülkedeki yedek askeri personele seferberlik çağrısı yaptı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T00:34+0300
2022-02-23T00:34+0300
2022-02-23T00:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
seferberlik
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka seslendiği video mesajında bugün genel seferberliğe ihtiyaç olmadığına dikkat çekerek ordudaki eksiklerin tamamlanması için ülkedeki yedek askeri personele seferberlik çağrısında bulundu.Zelenskiy, “Bugün genel seferberliğe ihtiyaç yok. Ukrayna ordusunun ve diğer askeri oluşumların eksiklerini hızla tamamlamamız gerekiyor. Ben, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak, özel dönem için yedek askeri personelin çağrılması konusunda kararname yayınladım. Sadece operasyonel rezervde yer alan vatandaşların söz konusu olduğunu vurguluyorum” diye konuştu.Ukrayna lideri, bölgesel savunma yedek askeri personeli için eğitim kamplarının en kısa zamanda düzenleneceği bilgisini verdi.Zelenskiy, Ukrayna genelinde vergi tatili ilan ettiÜlkedeki işletmeler üzerindeki vergi yükünün düşürülmesini ve denetimlerin azaltılmasını içeren ekonomik vatanseverlik programının başlatıldığını duyuran Zelenskiy, şunları söyledi:
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ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, ukrayna, seferberlik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yedek askerlere seferberlik çağrısı
00:34 23.02.2022 (güncellendi: 00:38 23.02.2022) Abone ol
Ukrayna lideri Zelenskiy, ordudaki eksiklerin tamamlanması için ülkedeki yedek askeri personele seferberlik çağrısı yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka seslendiği video mesajında bugün genel seferberliğe ihtiyaç olmadığına dikkat çekerek ordudaki eksiklerin tamamlanması için ülkedeki yedek askeri personele seferberlik çağrısında bulundu.
Zelenskiy, “Bugün genel seferberliğe ihtiyaç yok. Ukrayna ordusunun ve diğer askeri oluşumların eksiklerini hızla tamamlamamız gerekiyor. Ben, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak, özel dönem için yedek askeri personelin çağrılması konusunda kararname yayınladım. Sadece operasyonel rezervde yer alan vatandaşların söz konusu olduğunu vurguluyorum” diye konuştu.
Ukrayna lideri, bölgesel savunma yedek askeri personeli için eğitim kamplarının en kısa zamanda düzenleneceği bilgisini verdi.
Zelenskiy, Ukrayna genelinde vergi tatili ilan etti
Ülkedeki işletmeler üzerindeki vergi yükünün düşürülmesini ve denetimlerin azaltılmasını içeren ekonomik vatanseverlik programının başlatıldığını duyuran Zelenskiy, şunları söyledi:
“İşletmeler üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve denetimlerin sınırlandırılması. Bunlar, halkın elindeki fonların işletmelere ve bankacılık sistemine çekmek için teşviklerdir. Benzin ve dizelde KDV indirimi. Bu, benzin istasyonlarındaki fiyatların düşmesini sağlayacak. Amacımız ekonomik bağımsızlık kazanmaktır. Özellikle de enerji alanında.”