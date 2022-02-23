https://tr.sputniknews.com/20220223/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiyden-yedek-askerlere-seferberlik-cagrisi-1054140527.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yedek askerlere seferberlik çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yedek askerlere seferberlik çağrısı

Ukrayna lideri Zelenskiy, ordudaki eksiklerin tamamlanması için ülkedeki yedek askeri personele seferberlik çağrısı yaptı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T00:34+0300

2022-02-23T00:34+0300

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ukrayna krizi

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

seferberlik

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka seslendiği video mesajında bugün genel seferberliğe ihtiyaç olmadığına dikkat çekerek ordudaki eksiklerin tamamlanması için ülkedeki yedek askeri personele seferberlik çağrısında bulundu.Zelenskiy, “Bugün genel seferberliğe ihtiyaç yok. Ukrayna ordusunun ve diğer askeri oluşumların eksiklerini hızla tamamlamamız gerekiyor. Ben, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak, özel dönem için yedek askeri personelin çağrılması konusunda kararname yayınladım. Sadece operasyonel rezervde yer alan vatandaşların söz konusu olduğunu vurguluyorum” diye konuştu.Ukrayna lideri, bölgesel savunma yedek askeri personeli için eğitim kamplarının en kısa zamanda düzenleneceği bilgisini verdi.Zelenskiy, Ukrayna genelinde vergi tatili ilan ettiÜlkedeki işletmeler üzerindeki vergi yükünün düşürülmesini ve denetimlerin azaltılmasını içeren ekonomik vatanseverlik programının başlatıldığını duyuran Zelenskiy, şunları söyledi:

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