https://tr.sputniknews.com/20220224/14-yasindaki-kayip-kiz-olu-bulundu-1054203582.html

14 yaşındaki kayıp kız ölü bulundu

14 yaşındaki kayıp kız ölü bulundu

Malatya’da kaybolan 14 yaşında bir kız çocuğunun dere yatağında cansız bedeni bulundu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T15:53+0300

2022-02-24T15:53+0300

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türkiye

kayıp

kız çocuğu

malatya

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jandarma

lale narin görmez

ceset

cenaze

adli tıp kurumu

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Olay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Lale Narin Görmez’in aile yakınları gece yarısı gittikleri Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvuru sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri sabah 07.30 sularında Kapıdere-Gölbaşı mevkiinde bir dere kenarında küçük kızın cesedini buldu. Lale Narin Görmez’in cenazesi, bulunduğu yerde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

türkiye

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