https://tr.sputniknews.com/20220224/14-yasindaki-kayip-kiz-olu-bulundu-1054203582.html
14 yaşındaki kayıp kız ölü bulundu
14 yaşındaki kayıp kız ölü bulundu
Malatya’da kaybolan 14 yaşında bir kız çocuğunun dere yatağında cansız bedeni bulundu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T15:53+0300
2022-02-24T15:53+0300
2022-02-24T15:56+0300
türkiye
kayıp
kız çocuğu
malatya
ölü bulundu
jandarma
lale narin görmez
ceset
cenaze
adli tıp kurumu
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Olay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Lale Narin Görmez’in aile yakınları gece yarısı gittikleri Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvuru sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri sabah 07.30 sularında Kapıdere-Gölbaşı mevkiinde bir dere kenarında küçük kızın cesedini buldu. Lale Narin Görmez’in cenazesi, bulunduğu yerde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
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kayıp, kız çocuğu, malatya, ölü bulundu, jandarma, lale narin görmez, ceset, cenaze, adli tıp kurumu, otopsi
14 yaşındaki kayıp kız ölü bulundu
15:53 24.02.2022 (güncellendi: 15:56 24.02.2022) Abone ol
Malatya’da kaybolan 14 yaşında bir kız çocuğunun dere yatağında cansız bedeni bulundu.
Olay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Lale Narin Görmez’in aile yakınları gece yarısı gittikleri Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu.
Ailenin başvuru sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri sabah 07.30 sularında Kapıdere-Gölbaşı mevkiinde bir dere kenarında küçük kızın cesedini buldu.
Lale Narin Görmez’in cenazesi, bulunduğu yerde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.