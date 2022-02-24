Adana Demirspor Başkanı: Galatasaray veya Fenerbahçe başkanı olsaydım Messi benim takımımda oynardı

"Yunus Akgün'ü Türk futboluna Galatasaray değil, biz kazandırdık. Şimdi herhalde yurtdışından da teklifler gelir. Galatasaray'ın ilk 11'inin değişmez oyuncusu olur. Yunus Akgün'ü ilk sene bedava verdiler para almadılar İkinci sene palazlanınca kiralama parası aldılar. Şimdi herhalde istesek vermezler. Yunus Akgün Galatasaray maçının ilk yarısında sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler. Şöyle iki tane tokat attım, dedim ki 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynamıyorsun’ dedim. ‘Çık adam gibi oyna. Senin paranı burası veriyor. Buradan ekmek yiyorsun’ dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı.”