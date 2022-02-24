Adana Demirspor Başkanı: Galatasaray veya Fenerbahçe başkanı olsaydım Messi benim takımımda oynardı
13:52 24.02.2022 (güncellendi: 14:00 24.02.2022)
© DHAMurat Sancak
© DHA
"Galatasaray ya da Fenerbahçe başkanı olsam, Messi'yi alırdım" diyen Adana Demirspor Başkanı Sancak, Adana Demirspor-Galatasaray maçının devre arasında Yunus Akgün'e tokat attığını belirtip, "Yunus Akgün, ilk yarıda sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler. Şöyle iki tane tokat attım" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sabah'a açıklamalarda bulundu.
Galatasaray maçındaki Yunus Akgün anısını anlatan Murat Sancak, genç oyuncu ile ilişkisine değindi:
"Yunus Akgün'ü Türk futboluna Galatasaray değil, biz kazandırdık. Şimdi herhalde yurtdışından da teklifler gelir. Galatasaray'ın ilk 11'inin değişmez oyuncusu olur. Yunus Akgün'ü ilk sene bedava verdiler para almadılar İkinci sene palazlanınca kiralama parası aldılar. Şimdi herhalde istesek vermezler. Yunus Akgün Galatasaray maçının ilk yarısında sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler. Şöyle iki tane tokat attım, dedim ki 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynamıyorsun’ dedim. ‘Çık adam gibi oyna. Senin paranı burası veriyor. Buradan ekmek yiyorsun’ dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı.”
‘Türk hocalar çok egolu’
“Türk hocalar çok egolu" diyen Sancak, şunları söyledi:
“Samet Aybaba sonrası Montella'yı göreve getiren Adana Demirspor, çıkışa geçmişti. Hocamız, ligin en kariyerli hocalarından bir tanesi. Kuntz, geldiğinde onunla kıyaslamaya kalktılar. Ben de o dönem İyi bir hoca aldığımızı söylemek için 'Kuntz'dan daha kariyerli biri hoca’ demiştim .
Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin bile getiremediği bir hocayı getirdik işin özü bu. Şimdi ben Galatasaray' veya Fenerbahçe'nin başkanı olsaydım dünyanın en iddialı hocasını getirirdim, Messi benim takımımda oynardı.
Samet Aybaba'dan sonra en iyi hocayı getirmem gerekiyordu. O yüzden gittim bu hocayı aldım. Keşke iyi Türk hocaları da alabilseydik ama maalesef Türk hocalar çok egolu, iletişim kurmakta zorluk çekiyorum. 'Ben hocayım, istediğim gibi yaparım, istediğim gibi oynatırım' diyor. Samet Hoca’yla da ego sorunu yaşandı. Sen şimdi kulüp olarak dünyanın, Avrupa'nın en kariyerli oyuncularını getiriyorsun. Bunlara farklı yaklaşman lazım."