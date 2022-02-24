https://tr.sputniknews.com/20220224/ak-parti-sozcusu-celik-bu-isgali-tumuyle-reddediyoruz-1054210009.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu işgali tümüyle reddediyoruz, Avrupa Birliği kınama teşkilatına dönüştü
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu işgali tümüyle reddediyoruz, Avrupa Birliği kınama teşkilatına dönüştü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyonla ilgili, "Bu işgali tümüyle reddediyoruz"... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T18:08+0300
2022-02-24T18:08+0300
2022-02-24T18:20+0300
ukrayna krizi
ömer çelik
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052110432_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_86d7813bd73b4b924ba4f3dbd5b4d1fb.jpg
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz" diye konuştu.Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Çelik, Avrupa Birliği'nin tutumunu eleştirerek, "Avrupa Birliği kınama misyonuna dönüştü. Devletimiz tüm senaryolara hazır bir şekilde çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu."Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik" diyen Sözcü Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Montrö Sözleşmesi'yle ilgili hazırlıklar yerine getirildi."
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052110432_190:0:1951:1321_1920x0_80_0_0_ba753c9305f2003cdb298c86f4737207.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer çelik, rusya
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu işgali tümüyle reddediyoruz, Avrupa Birliği kınama teşkilatına dönüştü
18:08 24.02.2022 (güncellendi: 18:20 24.02.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyonla ilgili, "Bu işgali tümüyle reddediyoruz" açıklamasında bulundu. Sözcü Çelik, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduklarını da söyledi. Çelik, "Avrupa Birliği kınama teşkilatına dönüştü" dedi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz" diye konuştu.
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Çelik, Avrupa Birliği'nin tutumunu eleştirerek, "Avrupa Birliği kınama misyonuna dönüştü. Devletimiz tüm senaryolara hazır bir şekilde çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.
"Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik" diyen Sözcü Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Montrö Sözleşmesi'yle ilgili hazırlıklar yerine getirildi."