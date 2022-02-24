https://tr.sputniknews.com/20220224/ak-parti-sozcusu-celik-bu-isgali-tumuyle-reddediyoruz-1054210009.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu işgali tümüyle reddediyoruz, Avrupa Birliği kınama teşkilatına dönüştü

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu işgali tümüyle reddediyoruz, Avrupa Birliği kınama teşkilatına dönüştü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyonla ilgili, "Bu işgali tümüyle reddediyoruz"... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T18:08+0300

2022-02-24T18:08+0300

2022-02-24T18:20+0300

ukrayna krizi

ömer çelik

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052110432_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_86d7813bd73b4b924ba4f3dbd5b4d1fb.jpg

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz" diye konuştu.Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Çelik, Avrupa Birliği'nin tutumunu eleştirerek, "Avrupa Birliği kınama misyonuna dönüştü. Devletimiz tüm senaryolara hazır bir şekilde çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu."Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik" diyen Sözcü Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Montrö Sözleşmesi'yle ilgili hazırlıklar yerine getirildi."

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ömer çelik, rusya