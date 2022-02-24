https://tr.sputniknews.com/20220224/borsa-gunu-sert-dususle-tamamladi-1054211436.html

Borsa günü sert düşüşle tamamladı

Borsa günü sert düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8.17 değer kaybederek 1.851.38 puandan tamamladı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T19:05+0300

2022-02-24T19:05+0300

2022-02-24T19:05+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 8,47 ve holding endeksi yüzde 9,45 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,96 ile madencilik oldu.Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahaleyi resmen başlatmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini ifade ederek, altın, petrol ve buğday başta olmak üzere emtia fiyatlarında yükselişlerin ivme kazandığını söyledi.Brent petrolün varil fiyatı, Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.Artan risk algısının oynaklığı beraberinde getirdiğini, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan analistler, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını kaydetti.Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının yanı sıra yarın İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey başta olmak üzere ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

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