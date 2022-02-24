https://tr.sputniknews.com/20220224/goldman-sachs-jeopolitik-gelismeler-fedin-50-baz-puanlik-faiz-artis-ihtimalini-dusurdu-1054206641.html

Goldman Sachs: Jeopolitik gelişmeler Fed'in 50 baz puanlık faiz artış ihtimalini düşürdü

Goldman Sachs: Jeopolitik gelişmeler Fed'in 50 baz puanlık faiz artış ihtimalini düşürdü

Yatırım bankası Goldman Sachs yaptığı açıklamada “Jeopolitik gelişmeler Amerikan Merkez Bankası’nın Martta 50 baz puan faiz artırma ihtimalini düşürdü"... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T16:52+0300

2022-02-24T16:52+0300

2022-02-24T16:52+0300

ekonomi

rusya

ukrayna

donbass

faiz

fed

goldman sachs

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ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon sebebiyle Fed'den mart ayı için beklenen faiz artışının ihtimalinin zayıfladığını öngördü.Bankadan yapılan açıklamada "Jeopolitik gelişmeler Amerikan Merkez Bankası’nın Martta 50 baz puan faiz artırma ihtimalini düşürdü" dendi.

rusya

ukrayna

donbass

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rusya, ukrayna, donbass, faiz, fed, goldman sachs