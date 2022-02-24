https://tr.sputniknews.com/20220224/goldman-sachs-jeopolitik-gelismeler-fedin-50-baz-puanlik-faiz-artis-ihtimalini-dusurdu-1054206641.html
Goldman Sachs: Jeopolitik gelişmeler Fed'in 50 baz puanlık faiz artış ihtimalini düşürdü
Goldman Sachs: Jeopolitik gelişmeler Fed'in 50 baz puanlık faiz artış ihtimalini düşürdü
Yatırım bankası Goldman Sachs yaptığı açıklamada “Jeopolitik gelişmeler Amerikan Merkez Bankası’nın Martta 50 baz puan faiz artırma ihtimalini düşürdü"... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:52+0300
2022-02-24T16:52+0300
2022-02-24T16:52+0300
ekonomi
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faiz
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goldman sachs
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ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon sebebiyle Fed'den mart ayı için beklenen faiz artışının ihtimalinin zayıfladığını öngördü.Bankadan yapılan açıklamada "Jeopolitik gelişmeler Amerikan Merkez Bankası’nın Martta 50 baz puan faiz artırma ihtimalini düşürdü" dendi.
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rusya, ukrayna, donbass, faiz, fed, goldman sachs
Goldman Sachs: Jeopolitik gelişmeler Fed'in 50 baz puanlık faiz artış ihtimalini düşürdü
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Yatırım bankası Goldman Sachs yaptığı açıklamada “Jeopolitik gelişmeler Amerikan Merkez Bankası’nın Martta 50 baz puan faiz artırma ihtimalini düşürdü" ifadelerini kullandı.
ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon sebebiyle Fed'den mart ayı için beklenen faiz artışının ihtimalinin zayıfladığını öngördü.
Bankadan yapılan açıklamada "Jeopolitik gelişmeler Amerikan Merkez Bankası’nın Martta 50 baz puan faiz artırma ihtimalini düşürdü" dendi.