https://tr.sputniknews.com/20220224/kripto-para-piyasalarinda-sert-dusus-1054201387.html
Kripto para piyasalarında sert düşüş
Kripto para piyasalarında sert düşüş
Rusya'nın Donbass'a başlattığı operasyonun ardından kripto para piyasalarında sert düşüşler görüldü. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T15:21+0300
2022-02-24T15:21+0300
2022-02-24T15:24+0300
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Rusya'nın Donbass'ta harekete geçmesiyle birlikte son 10 gündür satıcılı bir seyir izlenen kripto para piyasalarında düşüşler ivme kazandı.Yatırımcıların dünya çapında riskli varlıklarda satış pozisyonu alması ile düşüş eğilimini sürdüren Bitcoin, bugün 35.000 doların altını gördü. Bitcoin, saat 15.00 itibarıyla düne göre 6.2'lik düşüşle 35.300 dolar seviyesinden işlem görüyor.Bir başka öne çıkan kripto para birimi Ethereum'un fiyatı da yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 2.300 dolar sınırına kadar indi. Ethereum, şu dakikalarda 2.370 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasının da negatif etkilediği kripto para piyasasında, küresel ölçekte merkez bankalarının tahminlerden daha hızlı sıkılaşabileceği beklentileri ile Kasım 2021'den bu yana satıcılı bir seyir izleniyordu.Analistler, Rusya'nın askeri müdahalesine ilişkin gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html
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gram altın, kripto para, bitcoin, piyasa, düşüş, donbass, ukrayna, ethereum
Kripto para piyasalarında sert düşüş
15:21 24.02.2022 (güncellendi: 15:24 24.02.2022) Abone ol
Rusya'nın Donbass'a başlattığı operasyonun ardından kripto para piyasalarında sert düşüşler görüldü.
Rusya'nın Donbass'ta harekete geçmesiyle birlikte son 10 gündür satıcılı bir seyir izlenen kripto para piyasalarında düşüşler ivme kazandı.
Yatırımcıların dünya çapında riskli varlıklarda satış pozisyonu alması ile düşüş eğilimini sürdüren Bitcoin, bugün 35.000 doların altını gördü. Bitcoin, saat 15.00 itibarıyla düne göre 6.2'lik düşüşle 35.300 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Bir başka öne çıkan kripto para birimi Ethereum'un fiyatı da yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 2.300 dolar sınırına kadar indi. Ethereum, şu dakikalarda 2.370 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.
Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasının da negatif etkilediği kripto para piyasasında, küresel ölçekte merkez bankalarının tahminlerden daha hızlı sıkılaşabileceği beklentileri ile Kasım 2021'den bu yana satıcılı bir seyir izleniyordu.
Analistler, Rusya'nın askeri müdahalesine ilişkin gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini kaydetti.