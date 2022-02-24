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Meta'dan yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturma planı
Meta'dan yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturma planı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, tüm dillerdeki konuşmaların anında çevirisini sağlamayı amaçlayan bir yapay zeka projesi üzerinde çalıştığını... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T05:20+0300
2022-02-24T05:20+0300
yaşam
meta
yapay zeka
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Şirketin Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, "Inside the Lab" etkinliğinde metaverse geleceğini inşa etmeye yönelik yapay zeka projelerini tanıttı.İnsanların fiziksel cihazlarla eller serbest şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olmak için dijital bir sesli asistan üzerinde çalıştığını aktaran Zuckerberg, "CAIRaoke" adı verilen proje kapsamında oluşturulacak dijital asistanların kullanıcıların çevrimiçi dünyada gezinmesine yardımcı olmak için insanların öğrenme şeklini öğreneceğini kaydetti.Zuckerberg, "Gözlüğü taktığımızda, ilk kez bir yapay zeka sistemi dünyayı bizim perspektifimizden görebilecek" değerlendirmesinde bulundu.Mark Zuckerberg, sonunda sanal ve fiziksel dünyalar arasında hareket edebilen yapay zeka asistanları oluşturmayı umduğunu ifade etti.Meta'nın tüm dillerdeki konuşmalarda anında çeviri sağlamayı amaçlayan bir yapay zeka projesi üzerinde de çalıştığını belirten Zuckerberg, herhangi biriyle herhangi bir dilde iletişim kurma kabiliyetinin insanların hayal ettiği bir süper güç olduğunu kaydetti.
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meta, yapay zeka, tercüman

Meta'dan yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturma planı

05:20 24.02.2022
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - Meta
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, tüm dillerdeki konuşmaların anında çevirisini sağlamayı amaçlayan bir yapay zeka projesi üzerinde çalıştığını duyurdu.
Şirketin Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, "Inside the Lab" etkinliğinde metaverse geleceğini inşa etmeye yönelik yapay zeka projelerini tanıttı.
İnsanların fiziksel cihazlarla eller serbest şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olmak için dijital bir sesli asistan üzerinde çalıştığını aktaran Zuckerberg, "CAIRaoke" adı verilen proje kapsamında oluşturulacak dijital asistanların kullanıcıların çevrimiçi dünyada gezinmesine yardımcı olmak için insanların öğrenme şeklini öğreneceğini kaydetti.
Zuckerberg, "Gözlüğü taktığımızda, ilk kez bir yapay zeka sistemi dünyayı bizim perspektifimizden görebilecek" değerlendirmesinde bulundu.
Mark Zuckerberg, sonunda sanal ve fiziksel dünyalar arasında hareket edebilen yapay zeka asistanları oluşturmayı umduğunu ifade etti.
Meta'nın tüm dillerdeki konuşmalarda anında çeviri sağlamayı amaçlayan bir yapay zeka projesi üzerinde de çalıştığını belirten Zuckerberg, herhangi biriyle herhangi bir dilde iletişim kurma kabiliyetinin insanların hayal ettiği bir süper güç olduğunu kaydetti.
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