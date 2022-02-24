https://tr.sputniknews.com/20220224/protein-bazli-kovid-19-asisi-icin-onay-sureci-baslatiliyor-1054193364.html

Protein bazlı Kovid-19 aşısı için onay süreci başlatılıyor

Protein bazlı Kovid-19 aşısı için onay süreci başlatılıyor

Fransız Sanofi ve İngiliz GSK, protein bazlı Kovid-19 aşıları için onay talebinde bulunacak. Faz 3 klinik deney sonuçlarına göre iki doz Sanofi/GSK aşısının... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T13:13+0300

2022-02-24T13:13+0300

2022-02-24T13:13+0300

koronavirüs

kovid-19

aşı

ingiltere

fransa

mrna-1273

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Fransız ilaç firması Sanofi, İngiliz şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile geliştirdiği protein bazlı Kovid-19 aşısı için onay talebinde bulunma sürecini başlatacağını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, aşının faz 3 klinik deneylerinin sonuçlarının olumlu olduğu aktarıldı.İki doz Sanofi/GSK aşısı uygulanan kişilerde, aşının hastalığın ağır şekilde geçirilmesi ve hastaneye yatışı yüzde 100 engellediği kaydedilen açıklamada, aşının Covid-19'u orta şiddette geçirmeye karşı yüzde 75, semptomatik vakalara karşı ise yüzde 57,9 oranında etkili olduğu ifade edildi.Başka bir deneyde daha önce mRNA ya da adenovirüs bazlı Covid-19 aşısı uygulanmış kişilere Sanofi/GSK aşısıyla yapılan hatırlatma dozlarının antikor üretimini tüm yaş gruplarında 18-30 kat arası artırdığı ifade edildi.Sanofi/GSK aşısı, 2 doz ve 1 hatırlatma dozu olarak uygulanacak.Sanofi, eylül sonunda mRNA bazlı Kovid-19 aşısı ile ilgili çalışmalarını BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının piyasadaki hakimiyeti ve aşının piyasaya sürülmesinde geç kalınmış olacağını gerekçe göstererek faz 3 aşamasında durdurma kararı almıştı.GSK ile geliştirilen protein bazlı aşının geliştirilmesinde, klinik deneyler sırasında dozlama hatası nedeniyle gecikme yaşanmıştı.

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kovid-19, aşı, ingiltere, fransa, mrna-1273