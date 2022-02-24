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Protein bazlı Kovid-19 aşısı için onay süreci başlatılıyor
Protein bazlı Kovid-19 aşısı için onay süreci başlatılıyor
Fransız Sanofi ve İngiliz GSK, protein bazlı Kovid-19 aşıları için onay talebinde bulunacak. Faz 3 klinik deney sonuçlarına göre iki doz Sanofi/GSK aşısının... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T13:13+0300
2022-02-24T13:13+0300
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kovid-19
aşı
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Fransız ilaç firması Sanofi, İngiliz şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile geliştirdiği protein bazlı Kovid-19 aşısı için onay talebinde bulunma sürecini başlatacağını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, aşının faz 3 klinik deneylerinin sonuçlarının olumlu olduğu aktarıldı.İki doz Sanofi/GSK aşısı uygulanan kişilerde, aşının hastalığın ağır şekilde geçirilmesi ve hastaneye yatışı yüzde 100 engellediği kaydedilen açıklamada, aşının Covid-19'u orta şiddette geçirmeye karşı yüzde 75, semptomatik vakalara karşı ise yüzde 57,9 oranında etkili olduğu ifade edildi.Başka bir deneyde daha önce mRNA ya da adenovirüs bazlı Covid-19 aşısı uygulanmış kişilere Sanofi/GSK aşısıyla yapılan hatırlatma dozlarının antikor üretimini tüm yaş gruplarında 18-30 kat arası artırdığı ifade edildi.Sanofi/GSK aşısı, 2 doz ve 1 hatırlatma dozu olarak uygulanacak.Sanofi, eylül sonunda mRNA bazlı Kovid-19 aşısı ile ilgili çalışmalarını BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının piyasadaki hakimiyeti ve aşının piyasaya sürülmesinde geç kalınmış olacağını gerekçe göstererek faz 3 aşamasında durdurma kararı almıştı.GSK ile geliştirilen protein bazlı aşının geliştirilmesinde, klinik deneyler sırasında dozlama hatası nedeniyle gecikme yaşanmıştı.
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kovid-19, aşı, ingiltere, fransa, mrna-1273

Protein bazlı Kovid-19 aşısı için onay süreci başlatılıyor

13:13 24.02.2022
© AAKoronavirüs aşı
Koronavirüs aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Fransız Sanofi ve İngiliz GSK, protein bazlı Kovid-19 aşıları için onay talebinde bulunacak. Faz 3 klinik deney sonuçlarına göre iki doz Sanofi/GSK aşısının, hastalığın ağır şekilde geçirilmesine ve hastaneye yatışı yüzde 100 engellediği bildirildi.
Fransız ilaç firması Sanofi, İngiliz şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile geliştirdiği protein bazlı Kovid-19 aşısı için onay talebinde bulunma sürecini başlatacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, aşının faz 3 klinik deneylerinin sonuçlarının olumlu olduğu aktarıldı.

İki doz Sanofi/GSK aşısı uygulanan kişilerde, aşının hastalığın ağır şekilde geçirilmesi ve hastaneye yatışı yüzde 100 engellediği kaydedilen açıklamada, aşının Covid-19'u orta şiddette geçirmeye karşı yüzde 75, semptomatik vakalara karşı ise yüzde 57,9 oranında etkili olduğu ifade edildi.

Başka bir deneyde daha önce mRNA ya da adenovirüs bazlı Covid-19 aşısı uygulanmış kişilere Sanofi/GSK aşısıyla yapılan hatırlatma dozlarının antikor üretimini tüm yaş gruplarında 18-30 kat arası artırdığı ifade edildi.

Sanofi/GSK aşısı, 2 doz ve 1 hatırlatma dozu olarak uygulanacak.

Sanofi, eylül sonunda mRNA bazlı Kovid-19 aşısı ile ilgili çalışmalarını BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının piyasadaki hakimiyeti ve aşının piyasaya sürülmesinde geç kalınmış olacağını gerekçe göstererek faz 3 aşamasında durdurma kararı almıştı.

GSK ile geliştirilen protein bazlı aşının geliştirilmesinde, klinik deneyler sırasında dozlama hatası nedeniyle gecikme yaşanmıştı.
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