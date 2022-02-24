Putin: Harekat kararını ABD ve NATO'nun Ukrayna topraklarını suistimal etmesi nedeniyle aldım
21:38 24.02.2022 (güncellendi: 22:09 24.02.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin talebine istinaden özel askeri harekat başlatma kararını Ukrayna topraklarının ABD ve NATO'lu müttefikleri tarafından askeri olarak suistimal edilmesi nedeniyle aldığını ve bunun Rusya için kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle telefon görüşmesi yapan Putin, harekat kararını neden aldığını anlattı.
Açıklamada, "Ukrayna çevresindeki durumun ele alınması sırasında Putin, Kiev'in Donbass'ın sivil nüfusuna yönelik saldırgan eylemlerinin yanı sıra uzun yıllardır uygulanan, Minsk anlaşmalarını bozmaya dönük yıkıcı politika ile ilgili ilkesel değerlendirmelerini sundu. Bu koşullar altında ve ayrıca ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde, askeri olarak suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı alındı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Ukrayna çevresindeki durumun ele alınması sırasında Putin, Kiev'in Donbass'ın sivil nüfusuna yönelik saldırgan eylemlerinin yanı sıra uzun yıllardır uygulanan, Minsk anlaşmalarını bozmaya dönük yıkıcı politika ile ilgili ilkesel değerlendirmelerini sundu. Bu koşullar altında ve ayrıca ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde, askeri olarak suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı alındı" ifadelerine yer verildi.
Modi'nin, Rus lidere yaptığı açıklama için teşekkür edip ondan şu anda Ukrayna'da bulunan Hint vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmasını talep ettiğini belirten Kremlin, Putin'in gerekli talimatların verileceğini söylediğini aktardı.
Aralık 2021'de Yeni Delhi'de yapılan Rusya-Hindistan Zirvesi bağlamında ikili işbirliğiyle ilgili çeşitli konuları istişare eden Putin ve Modi, ülkeler arasındaki temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda mutabakat sağladı.