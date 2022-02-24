https://tr.sputniknews.com/20220224/son-dakika--cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-gorustu-1054212253.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T19:49+0300
2022-02-24T19:49+0300
2022-02-24T20:06+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizi ve son gelişmeler ele alındı.
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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
19:49 24.02.2022 (güncellendi: 20:06 24.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizi ve son gelişmeler ele alındı.