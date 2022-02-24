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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/son-dakika--cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-gorustu-1054212253.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T19:49+0300
2022-02-24T20:06+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizi ve son gelişmeler ele alındı.
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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

19:49 24.02.2022 (güncellendi: 20:06 24.02.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan - Emmanuel Macron
Recep Tayyip Erdoğan - Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizi ve son gelişmeler ele alındı.
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