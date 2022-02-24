https://tr.sputniknews.com/20220224/son-dakika--cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-gorustu-1054212253.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T19:49+0300

2022-02-24T19:49+0300

2022-02-24T20:06+0300

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

emmanuel macron

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizi ve son gelişmeler ele alındı.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, emmanuel macron