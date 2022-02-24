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Suriye: Hava savunma sistemleri, İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına karşılık veriyor
Suriye: Hava savunma sistemleri, İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına karşılık veriyor
Suriye Arap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ülkenin başkenti Şam üzerinde savaş uçakları hareketliliği görülürken, patlama sesleri yükseldi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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Suriye Arap Ordusu güçlerinin hava savunma sistemleri, başkent Şam üzerindeki hedeflere karşılık vermesi nedeniyle kentte çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.Medyaya yansıyan ilk bilgilere göre hava saldırılarının İsrail güçleri tarafından yapıldığı iddia ediliyor.
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Suriye: Hava savunma sistemleri, İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına karşılık veriyor

02:41 24.02.2022 (güncellendi: 03:09 24.02.2022)
Şam'a yönelik fırlatılan füzelerin çoğu, Suriye hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldü.
Şam'a yönelik fırlatılan füzelerin çoğu, Suriye hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
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Suriye Arap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ülkenin başkenti Şam üzerinde savaş uçakları hareketliliği görülürken, patlama sesleri yükseldi.
Suriye Arap Ordusu güçlerinin hava savunma sistemleri, başkent Şam üzerindeki hedeflere karşılık vermesi nedeniyle kentte çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Medyaya yansıyan ilk bilgilere göre hava saldırılarının İsrail güçleri tarafından yapıldığı iddia ediliyor.
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