https://tr.sputniknews.com/20220224/suriye-hava-savunma-sistemleri-israilin-sama-yonelik-saldirilarina-karsilik-veriyor-1054179004.html
Suriye: Hava savunma sistemleri, İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına karşılık veriyor
Suriye: Hava savunma sistemleri, İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına karşılık veriyor
Suriye Arap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ülkenin başkenti Şam üzerinde savaş uçakları hareketliliği görülürken, patlama sesleri yükseldi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T02:41+0300
2022-02-24T02:41+0300
2022-02-24T03:09+0300
dünya
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israil
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Suriye Arap Ordusu güçlerinin hava savunma sistemleri, başkent Şam üzerindeki hedeflere karşılık vermesi nedeniyle kentte çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.Medyaya yansıyan ilk bilgilere göre hava saldırılarının İsrail güçleri tarafından yapıldığı iddia ediliyor.
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suriye, israil
Suriye: Hava savunma sistemleri, İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına karşılık veriyor
02:41 24.02.2022 (güncellendi: 03:09 24.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Suriye Arap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ülkenin başkenti Şam üzerinde savaş uçakları hareketliliği görülürken, patlama sesleri yükseldi.
Suriye Arap Ordusu güçlerinin hava savunma sistemleri, başkent Şam üzerindeki hedeflere karşılık vermesi nedeniyle kentte çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Medyaya yansıyan ilk bilgilere göre hava saldırılarının İsrail güçleri tarafından yapıldığı iddia ediliyor.