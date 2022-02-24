https://tr.sputniknews.com/20220224/tursab-yonetim-kurulu-baskani-rusya-ve-ukraynadan-turkiyeye-tatil-rezervasyonlarinda-iptal-yok-1054204003.html

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı: Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında iptal yok

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı: Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında iptal yok

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'nın Donbass'a askeri müdahalesine ilişkin, "Mart ayının ortalarına... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T15:59+0300

2022-02-24T15:59+0300

2022-02-24T15:59+0300

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ukrayna

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türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, turizmin, bu konulardan en hızlı etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirtti.Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye turizmi için önemli iki pazar olduğuna işaret eden Bağlıkaya, "Rusya ve Ukrayna'dan geçen sene toplam 7 milyon civarında turist almışız. Bu sene 10 milyonun üzerine çıkmasını bekliyorduk. Askeri müdahalenin kısa sürede bitmesini ümit ediyorum. Bu şekilde sıcak temas devam ettiği müddetçe yalnız Rusya ve Ukrayna'yı değil, tüm Avrupa pazarını etkiler. Hiç kimse sıcak çatışmanın olduğu bölgelere, yakın bölgelerine seyahat etmez" diye konuştu.'Hava trafiği açık olsa ciddi bir kitle Türkiye'yi güvenli bulduğu için seyahat etmek istiyor vaziyette'Firuz Bağlıkaya, sorunun çözülmesi uzun sürse de en azından sıcak çatışmanın bitmesinin turizm için faydalı olacağını aktararak, şunları kaydetti:Ukrayna'dan Türkiye'ye gelmek isteyenler bulunduğunu ancak hava trafiğinin kapatılması nedeniyle bunun mümkün olmadığını vurgulayan Bağlıkaya, "Şu anda hava trafiği açık olsa çok büyük ihtimalle ciddi bir kitle Türkiye'yi güvenli bulduğu için seyahat etmek istiyor." dedi.Bağlıkaya, salgın nedeniyle son yıllarda turizmin bekledikleri gibi geçmediğini ifade ederek, "2022, rekorlar beklediğimiz bir sene. 2022 senesinde 2019'un üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Eğer bu iş devam eder ve tekrar bir kriz ortamı yaşanırsa yazık olur" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-operasyon-baslatmasi-sonrasi-petrol-gaz-bugday-fiyatinda-rekor-uzerine-rekor-1054194535.html

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rusya, ukrayna, kriz, tatil, rus, turist, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)