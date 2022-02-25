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https://tr.sputniknews.com/20220225/aleyna-cakirin-tehdit-davasinda-umitcan-uyguna-4-yil-10-ay-hapis-cezasi-1054246888.html
Aleyna Çakır’ın ‘tehdit’ davasında Ümitcan Uygun’a 4 yıl 10 ay hapis cezası
Aleyna Çakır’ın ‘tehdit’ davasında Ümitcan Uygun’a 4 yıl 10 ay hapis cezası
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'bilişim... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
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Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Aleyna Çakır'ın evine zorla girdiği gerekçesiyle yargılanan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211015/umitcan-uygun-aleyna-cakir-davasinda-tekrar-hakim-karsisinda-ailesiyle-arasini-ben-duzelttim-1049863484.html
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Aleyna Çakır’ın ‘tehdit’ davasında Ümitcan Uygun’a 4 yıl 10 ay hapis cezası

18:18 25.02.2022 (güncellendi: 18:37 25.02.2022)
© AAÜmitcan Uygun
Ümitcan Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'bilişim sistemine usulsüz girme' suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl, 10 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Aleyna Çakır'ın evine zorla girdiği gerekçesiyle yargılanan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
Ümitcan Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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Ümitcan Uygun, 'Aleyna Çakır' davasında tekrar hakim karşısında: Ailesiyle arasını ben düzelttim
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