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Barlas: Rusya'yla ticari ilişkilerimiz daha fazla, Rus turistler olmasa Antalya zor duruma düşer
Barlas: Rusya'yla ticari ilişkilerimiz daha fazla, Rus turistler olmasa Antalya zor duruma düşer
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Ukrayna'yla ticari ilişkilerimiz çok fazla. Ukrayna'da yatırım yapan Türk işadamları var. Ama Rusya'yla ticari ilişkilerimiz... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
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Barlas, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin kaleme aldığı yazısında "Bu yaşananlara karşı bazıları, "Neden NATO seyirci kalıyor?" demekte. Oysa biliyoruz ki, NATO anlaşmasının 5'inci maddesi ancak "NATO üyelerine doğrudan saldırı olduğu zaman" devreye girer. Tabii şimdi NATO üyesi devletler, doğal olarak askeri müdahaleden çok siyasi ve ekonomik tedbirlerle Putin'i cezalandırmaya çalışıyorlar. Mesela İngiltere, iki Rus oligarkın işlerine müdahale etmiş. Yani tepkiler sınırlı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin tarafsız kalması gerektiğini savunan Barlas, "Ukrayna'yla ticari ilişkilerimiz çok fazla. Ukrayna'da yatırım yapan Türk işadamları var. Ama Rusya'yla ticari ilişkilerimiz daha fazla. Mesela, Rus turistler olmasa Antalya zor duruma düşer. Olayları soğukkanlılıkla ele almak lazım. Başka çaresi yok. İkinci Dünya Savaşı başladığında taraflar olayları soğukkanlılıkla ele alamadılar, sonunda milyonlarca insan öldü ve pek çok devlet tahrip edildi" diye yazdı.
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mehmet barlas, rusya, ukrayna, turist

Barlas: Rusya'yla ticari ilişkilerimiz daha fazla, Rus turistler olmasa Antalya zor duruma düşer

09:15 25.02.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Ukrayna'yla ticari ilişkilerimiz çok fazla. Ukrayna'da yatırım yapan Türk işadamları var. Ama Rusya'yla ticari ilişkilerimiz daha fazla. Mesela, Rus turistler olmasa Antalya zor duruma düşer" dedi.
Barlas, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin kaleme aldığı yazısında "Bu yaşananlara karşı bazıları, "Neden NATO seyirci kalıyor?" demekte. Oysa biliyoruz ki, NATO anlaşmasının 5'inci maddesi ancak "NATO üyelerine doğrudan saldırı olduğu zaman" devreye girer. Tabii şimdi NATO üyesi devletler, doğal olarak askeri müdahaleden çok siyasi ve ekonomik tedbirlerle Putin'i cezalandırmaya çalışıyorlar. Mesela İngiltere, iki Rus oligarkın işlerine müdahale etmiş. Yani tepkiler sınırlı" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin tarafsız kalması gerektiğini savunan Barlas, "Ukrayna'yla ticari ilişkilerimiz çok fazla. Ukrayna'da yatırım yapan Türk işadamları var. Ama Rusya'yla ticari ilişkilerimiz daha fazla. Mesela, Rus turistler olmasa Antalya zor duruma düşer. Olayları soğukkanlılıkla ele almak lazım. Başka çaresi yok. İkinci Dünya Savaşı başladığında taraflar olayları soğukkanlılıkla ele alamadılar, sonunda milyonlarca insan öldü ve pek çok devlet tahrip edildi" diye yazdı.
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