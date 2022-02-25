https://tr.sputniknews.com/20220225/dere-kenarinda-mahsur-kalan-kedi-kepce-yardimiyla-kurtarildi-1054245115.html

Dere kenarında mahsur kalan yavru kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı

Dere kenarında mahsur kalan yavru kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere kenarında mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T17:17+0300

2022-02-25T17:17+0300

2022-02-25T17:21+0300

kedi

yaşam

trabzon

şalpazarı

ağasar deresi

mahsur kalma

hayvansever

kurtarma

yavru kedi

veteriner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054245022_31:0:1217:667_1920x0_80_0_0_b1f2f4e7b924b405b752bc1610258b87.jpg

Şalpazarı ilçesinde Ağasar Deresi'nin kenarında mahsur kalan kediyi fark eden çevre sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Derenin kenarında bekleyen kediyi kurtarmak için Şalpazarı Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makinesi ile dereye giren bir belediye görevlisi, kepçe üzerinde kayalığa sığınan kediye ulaşarak yavru kediyi kucağına aldı. Kurtarılan yavru kedi veteriner hekim tarafından yapılan kontrolün ardından tekrar sokağa bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220221/esenlerde-cikan-binada-mahsur-kalan-kedi-kurtarildi-sahibi-goz-yaslarini-tutamadi-1054064161.html

trabzon

şalpazarı

ağasar deresi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kedi, trabzon, şalpazarı , ağasar deresi, mahsur kalma, hayvansever, kurtarma, yavru kedi, veteriner, sağlık kontrolü