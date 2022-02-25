https://tr.sputniknews.com/20220225/dere-kenarinda-mahsur-kalan-kedi-kepce-yardimiyla-kurtarildi-1054245115.html
Dere kenarında mahsur kalan yavru kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Dere kenarında mahsur kalan yavru kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere kenarında mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T17:17+0300
2022-02-25T17:17+0300
2022-02-25T17:21+0300
kedi
yaşam
trabzon
şalpazarı
ağasar deresi
mahsur kalma
hayvansever
kurtarma
yavru kedi
veteriner
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Şalpazarı ilçesinde Ağasar Deresi'nin kenarında mahsur kalan kediyi fark eden çevre sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Derenin kenarında bekleyen kediyi kurtarmak için Şalpazarı Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makinesi ile dereye giren bir belediye görevlisi, kepçe üzerinde kayalığa sığınan kediye ulaşarak yavru kediyi kucağına aldı. Kurtarılan yavru kedi veteriner hekim tarafından yapılan kontrolün ardından tekrar sokağa bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/esenlerde-cikan-binada-mahsur-kalan-kedi-kurtarildi-sahibi-goz-yaslarini-tutamadi-1054064161.html
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Dere kenarında mahsur kalan yavru kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı
17:17 25.02.2022 (güncellendi: 17:21 25.02.2022) Abone ol
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere kenarında mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.
Şalpazarı ilçesinde Ağasar Deresi'nin kenarında mahsur kalan kediyi fark eden çevre sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Derenin kenarında bekleyen kediyi kurtarmak için Şalpazarı Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makinesi ile dereye giren bir belediye görevlisi, kepçe üzerinde kayalığa sığınan kediye ulaşarak yavru kediyi kucağına aldı.
Kurtarılan yavru kedi veteriner hekim tarafından yapılan kontrolün ardından tekrar sokağa bırakıldı.