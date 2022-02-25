https://tr.sputniknews.com/20220225/eski-esinin-baltali-saldirisinda-5-parmagi-kopan-kadin-3-kere-uzaklastirma-karari-almistim-1054233319.html

Eski eşinin baltalı saldırısında 5 parmağı kopan kadın: 3 kere uzaklaştırma kararı almıştım

Eski eşinin baltalı saldırısında 5 parmağı kopan kadın: 3 kere uzaklaştırma kararı almıştım

Aydın'ın İncirliova ilçesinde boşandığı İsmail Demirci'nin baltalı saldırısında kopan sağ elinin 4 parmağı yerine dikilen, sol elinin serçe parmağını ise... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T13:27+0300

2022-02-25T13:27+0300

2022-02-25T13:44+0300

yaşam

kadın hakları

istanbul sözleşmesi

aydın

mahkeme

boşanma

kadına yönelik şiddet

uyuşturucu

saldırı

balta

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​İncirliova'da yaşayan 2 çocuk annesi İlke Kuleli, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 27 Ocak'ta Aydın 1. Aile Mahkemesi'nde boşandı. Boşandığı eşi Kuleli'nin kendisini aldattığı iddiasıyla kasiyer olarak çalıştığı marketi baltayla basan Demirci, Kendisini korumaya çalışan genç kadını çeşitli yerlerinden yaralayarak el parmaklarını koparmıştı. Çevredekiler, genç kadını marketten çıkararak ölümden kurtarırken, saldırgan Demirci ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.'Cezaevinden çıkmasını istemiyorum, yarım kalan işini tamamlayacağından korkuyorum'Aradan geçen zamanda iyileşme sürecine girerek olayla alakalı olarak basın mensuplarına konuşan Kuleli, şunları söyledi: '3 kere uzaklaştırma kararı almıştım, yaptırımlar daha fazla olsaydı şikayetçi olurdum'Markette çalışan 6 kadın olduğunu söyleyen Kuleli, "İsmail'in uyuşturucu madde kullandığını anladım ve olacaklardan kendimi korumak için yanımda bulundurduğum biber gazını sıktım. Zaten 9 yıldır şiddet görüyordum. Bir yıl önce evde kız kardeşi nedeniyle kavga ettik. Beni duvara sıkıştırıp, darp etti. Elindeki sandalye ile bana vuracaktı, zor engelledim. Daha sonra İsmail gittikten sonra eşyalarımı toplayarak annemin evine döndüm. Darp raporu alarak şikayetçi oldum. Annemlerdeyken alkollü bir şekilde kapıya dayandı. Yine şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı aldırdım. En son bana fotoğraflar atarak, yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti. Toplam 3 defa uzaklaştırma kararı aldırdım. Buna rağmen iş yerimin önüne zaman zaman gelip, beni rahatsız ettiğinde polisi arıyordum. Şikayetçi olsam 5-10 gün yatıp çıkacağı söyleniyordu. Ben de 'İşten çıkartılıp, başıma daha fazla bela olur' diye şikayetçi olmadım. Yaptırımlar daha fazla olsaydı, şikayetçi olurdum. Uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından baltalı saldırıyı gerçekleştirdi. Kendisine müebbet hapis cezası verilmesini istiyorum. Ölümden döndüm. Ailemin ve çocuklarımın yaşadıklarını hiç kimse yaşamasın" açıklamasında bulundu.'Bütün kadınlara yapılan şiddetin önlenmesi için bir şeyler yapılması lazım'Sebahat Kuleli ise kızının evliyken de eşinden şiddet gördüğüne dikkat çekerek, "Ancak bu kadar olacağını hiç düşünemedik. Bütün kadınlara yapılan şiddetin önlenmesi için bir şeyler yapılması lazım. Kızımın başına gelenlerin başkalarının da başına gelsin istemiyorum. Bu caninin o nedenle cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Olayı haber aldığımızda ne yapacağımızı şaşırdık. Hastanede olduğunu söylediler, ben yanlışlıkla markete koşmuşum" ifadelerini kullandı.'Kızım için ölüm korkusu yaşadım, bu caniyi bırakmasınlar, çocuklarımız ölmesin'Baba Kuleli ise eski damadının kendisine de saldırdığını belirterek şunları aktardı:

aydın

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