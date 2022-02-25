Türkiye
SON DAKİKA | Rus Dışişleri: Putin ve Lavrov’a uygulanan yaptırımlara yanıt vereceğiz
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220225/fitchten-turk-sirketlerine-risk-uyarisi-1054251482.html
Fitch'ten Türk şirketlerine risk uyarısı
Fitch'ten Türk şirketlerine risk uyarısı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin sağlam altyapılara sahip olduğunu fakat zayıflayan Türk lirası ve yüksek enflasyon gibi... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T20:52+0300
2022-02-25T20:52+0300
ekonomi
fitch
türkiye
ekonomik kriz
döviz
türk lirası
şirket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada Türk şirketlerinin bozulan makroekonomik koşullarının baskısı altına girdiği belirtildi.Fitch tarafından derecelendirilen Türk şirketlerinin sağlıklı döviz pozisyonları ve uluslararası konumları nedeniyle güçlü yapısal özelliklerini korudukları kaydedildi.Şirketlerin çoğunun bağımsız ölçütlere ve yeterli esnekliğe sahip birinci sınıf şirketler olduğunu vurgulayan Fitch bazı şirketlerin azalan Tüketici Güveni, yüksek enflasyon ve zayıflayan Türk lirası gibi etkenlerden dolayı bozulan iç piyasaya maruz kalmaya devam ettiklerine vurgu yaptı.Fitch Şubat ayında Türkiye’nin notunu BB-‘den B+’ya düşürmüş, görünümü de negatif olarak belirlemişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9997c33ef2f20165d547c1b0d902c74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fitch, türkiye, ekonomik kriz, döviz, türk lirası, şirket

Fitch'ten Türk şirketlerine risk uyarısı

20:52 25.02.2022
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin sağlam altyapılara sahip olduğunu fakat zayıflayan Türk lirası ve yüksek enflasyon gibi nedenlerle daha fazla baskıya maruz kalabilecekleri uyarısında bulundu.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada Türk şirketlerinin bozulan makroekonomik koşullarının baskısı altına girdiği belirtildi.

Fitch tarafından derecelendirilen Türk şirketlerinin sağlıklı döviz pozisyonları ve uluslararası konumları nedeniyle güçlü yapısal özelliklerini korudukları kaydedildi.
Şirketlerin çoğunun bağımsız ölçütlere ve yeterli esnekliğe sahip birinci sınıf şirketler olduğunu vurgulayan Fitch bazı şirketlerin azalan Tüketici Güveni, yüksek enflasyon ve zayıflayan Türk lirası gibi etkenlerden dolayı bozulan iç piyasaya maruz kalmaya devam ettiklerine vurgu yaptı.
Fitch Şubat ayında Türkiye’nin notunu BB-‘den B+’ya düşürmüş, görünümü de negatif olarak belirlemişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала